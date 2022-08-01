Кобалия и Мурзин провели сеанс одновременной игры в шахматном клубе имени Таля в Индии

В понедельник, 1 августа, в индийском Ченнае начал работу очередной конгресс Международной шахматной федерации, который продлится до 9 августа. Шахматы в Индии очень популярны; одновременно с Олимпиадой и конгрессом проходят многочисленные шахматные мероприятия для любителей. Делегат конгресса от России, руководитель тренерской комиссии ФИДЕ гроссмейстер Михаил Кобалия приехал в Ченнай вместе с одним из наиболее перспективных молодых шахматистов России, победителем Онлайн-олимпиады ФИДЕ Володаром Мурзиным.

30 июля Мурзин и Кобалия были почетными гостями церемоний открытия и закрытия финала первенства штата Тамил-Наду среди школьников. Церемония проходила в Христианском колледже в Ченнае, который является одним из старейших и наиболее престижных колледжей Азии. Он существует более 200 лет, в нем обучаются 8000 человек.

31 июля Мурзин и Кобалия провели сеанс одновременной игры на 100 досках в шахматном клубе имени Михаила Таля. Этот клуб, который находится в стенах российского Центра культуры и науки в Ченнае, известен тем, что в юные годы его посещал самый знаменитый шахматист Индии, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. В этом году Ананд не выступает за сборную Индии на Олимпиаде, а участвует в выборах президента ФИДЕ в команде действующего президента Аркадия Дворковича. Виши Ананд претендует на позицию первого вице-президента Международной шахматной федерации. Конкуренцию Дворковичу и Ананду составляют еще три пары кандидатов, которые представляют Бельгию, Францию и Украину.