МОК получил заявку на включение шахмат в программу Игр-2024

Федерация шахмат Франции подала заявку на включение шахмат в программу Олимпиады-2024, сообщает ТАСС со ссылкой на президента организации Башара Куатли. Заявка подана в комитет по подготовке Олимппиады-2024, которая пройдет в Париже. В случае поддержки комитетом досье будет направлено в МОК.

- 30 января в комитет по подготовке Олимпийских игр в Париже мы подали досье кандидата, чтобы шахматная дисциплина стала частью игр в 2024 году, - сказал Куатли. - Досье было подано при помощи Международной шахматной федерации, которая стала инициатором этого.

Он напомнил, что организация была основана в 1924 году в Париже по инициативе Франции и сегодня в нее входит 189 шахматных федераций разных стран.

- Путь к включению шахмат в олимпийскую программу достаточно долгий, поэтому мы начинаем уже сейчас. Мы начали официально вести консультации с французским организационным комитетом 2024 года о возможности включения этой дисциплины в программу, - сказал президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.