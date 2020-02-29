Международная шахматная федерация закончила 2019 год с общим доходом около 7 миллионов евро
10:30
Суммарный доход Международной шахматной федерации (FIDE) за 2019 год составил 6,932 миллиона евро, сообщает официальный сайт организации.
Больше всего FIDE заработала на проведении мероприятий — 951 тысячу евро. 694 тысячи евро составили взносы от национальных федераций. Сумма расходов федерации за 2019 год составила 6,646 миллиона евро, таким образом, чистая прибыль организации составила 286 тысяч евро.
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