Международная шахматная федерация закончила 2019 год с общим доходом около 7 миллионов евро

Суммарный доход Международной шахматной федерации (FIDE) за 2019 год составил 6,932 миллиона евро, сообщает официальный сайт организации.

Больше всего FIDE заработала на проведении мероприятий — 951 тысячу евро. 694 тысячи евро составили взносы от национальных федераций. Сумма расходов федерации за 2019 год составила 6,646 миллиона евро, таким образом, чистая прибыль организации составила 286 тысяч евро.