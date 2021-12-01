3 декабря в Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий проведет шестую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена. Она начнется в 15.30 по московскому времени.

31-летний Непомнящий сыграет во вторник черными фигурами с 31-летним Карлсеном.

Первые пять партий завершились ничейными результатами. Счет партий — 2,5 — 2,5.

3 декабря в прямом эфире видеотрансляцию игры Карлсен — Непомнящий покажет YouTube-канал ФИДЕ. Онлайн-трансляция матча также будет доступна здесь и на русскоязычном сайте матча.

Основная информация по матчу за звание чемпиона мира Карлсен — Непомнящий