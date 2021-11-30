Карлсен — Непомнящий: смотреть прямую трансляцию четвертой партии матча
14:30
Во вторник, 30 ноября, в Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий проведет четвертую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном. Игра начнется в 15.30 мск.
Первые три партии между 31-летним Непомнящим и 30-летним Карлсеном завершились ничейными результатами. Счет: 1,5 — 1,5. Россиянин сыграет черными фигурами.
Посмотреть трансляцию можно будет здесь или на русскоязычном сайте матча. В прямом эфире игру также покажет YouTube-канал ФИДЕ.
Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составит не менее 2 миллионов евро за вычетом налогов.
Карлсен — Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Расписание и результаты партий
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры
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