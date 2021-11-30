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Карлсен — Непомнящий: время начала и где смотреть прямую трансляцию четвертой партии матча

10:50
Ян Непомнящий. Фото AFP
Ян Непомнящий. Фото AFP
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Сегодня, 30 ноября, в Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий проведет четвертую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена. Она начнется в 15.00 мск.

31-летний Непомнящий сыграет во вторник черными фигурами.

Первые три партии закончились ничейными результатами. Счет после 3 партий — 1,5-1,5.

В прямом эфире видеотрансляцию игры покажет YouTube-канал ФИДЕ. Онлайн-трансляция матча также будет доступна здесь и на русскоязычном сайте матча.

Основная информация по матчу за звание чемпиона мира Карлсен — Непомнящий — по ссылке.

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