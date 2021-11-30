Карлсен — Непомнящий: время начала и где смотреть прямую трансляцию четвертой партии матча
10:50
Сегодня, 30 ноября, в Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий проведет четвертую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена. Она начнется в 15.00 мск.
31-летний Непомнящий сыграет во вторник черными фигурами.
Первые три партии закончились ничейными результатами. Счет после 3 партий — 1,5-1,5.
В прямом эфире видеотрансляцию игры покажет YouTube-канал ФИДЕ. Онлайн-трансляция матча также будет доступна здесь и на русскоязычном сайте матча.
Основная информация по матчу за звание чемпиона мира Карлсен — Непомнящий — по ссылке.
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