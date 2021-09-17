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Магнус Карлсен в третий раз подряд стал победителем супертурнира в Ставангере

22:30
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Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен стал победителем супертурнира Norway Chess в Ставангере (Норвегия).

В заключительном, 10-м туре, Карлсен черными фигурами обыграл россиянина Яна Непомнящего в армагеддоне. Классическая партия между шахматистами завершилась вничью.

Для Карлсена эта победа в Ставангере стала четвертой в карьере и третьей кряду. Второе место занял Алиреза Фируджа из Франции, представитель Венгрии Рихард Раппорт — третий. Ян Непомнящий стал четвертым, Сергей Карякин — пятым.

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Александр Кравченко все материалы автора

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