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Почетный президент ОКР Жуков оценил шансы Непомнящего в матче с Карлсеном

16:22

Почетный президент Олимпийского комитета России, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков высказал мнение, что российский шахматист Ян Непомнящий имеет равные шансы на победу в матче за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Ян в последнее время здорово прибавил. Видно, что он очень сосредоточился на шахматах, — цитирует ТАСС Жукова. — Думаю, что фаворита в предстоящем матче нет, он будет абсолютно равный. Будем все болеть за Яна, короне пора вернуться в Россию».

Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12445503

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Роман Шишов все материалы автора

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