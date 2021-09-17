Журова: «Американцы не правы, если не согласовали с Гаприндашвили сценарий «Хода королевы»

Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением об иске со стороны шахматистки Ноны Гаприндашвили в адрес компании Netflix.

Гаприндашвили обвинила Netflix в сексизме за использование этого недостоверного факта. Также шахматистка была недовольна тем, что ее назвали русской, в то время как она является грузинкой.

«У нас в России тоже есть свои скандалы по поводу сценариев художественных фильмов, таких как «Движение вверх», «Легенда №17». Были вопросы у людей, связанных с фильмом «Чемпионы». Там много выдуманного, но тут вопрос в том, соглашается ли на это прототип. Считаю, что факты, указанные даже в художественных фильмах, необходимо заранее согласовывать. Поэтому если с Гаприндашвили ничего не согласовали, тогда американцы поступили с ней очень неправильно», — приводит «Газета.ru» слова Журовой.

80-летняя Гаприндашвили — пятая в истории шахмат чемпионка мира (1962-1978). Также она первый международный гроссмейстер среди женщин (1976) и первая женщина, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин (1978).