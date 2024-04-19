Лагно сыграла вничью с Тинцзе на турнире претенденток-2024

Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью в 12-м туре турнира претенденток. Она поделила очки с Лэй Тинцзе из Китая.

34-летняя россиянка набрала 6 очков (1 победа, 10 ничьих и 1 поражение) и делит 3-е место в турнирной таблице с индийской шахматисткой Хампи Конеру и россиянкой Александрой Горячкиной.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победительница получит право сыграть за звание чемпионки мира по шахматамв 2025 году против действующей чемпионки Цзюй Вэньцзюнь из Китая.