Горячкина сыграла вничью с Конеру на турнире претенденток-2024

Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью в 12-м туре турнира претенденток-2024. Она поделила очки с Хампи Конеру из Индии.

25-летняя россиянка с 6 очками занимает 3-е место в турнирной таблице: 2 победы, 8 ничьих и 2 поражения. Ранее у нее не осталось шансов на победу в турнире.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победительница получит право сыграть за звание чемпионки мира по шахматамв 2025 году против действующей чемпионки Цзюй Вэньцзюнь из Китая.