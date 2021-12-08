Карякин: «У Непомнящего был определенный нокдаун после прошлой партии»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал ничью в 10-й партии матча за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Ничья в целом устраивает Яна. У него был определенный нокдаун после вчерашней партии — очень обидное поражение в чуть лучшей позиции, где только он мог играть на выигрыш. Непомнящий допустил ужасный зевок, по сути, в один ход проиграл. Конечно, после этой партии нужно оправиться, прийти в себя. Завтра выходной, надеюсь, это придаст ему силы, и Ян выйдет, можно сказать, на последний бой.

Конечно, шансы остались небольшие, не нужно никого вводить в заблуждение. Но, с другой стороны, они все-таки есть. В следующей партии Непомнящий играет белыми, нужно выходить на борьбу, а там пусть Магнус нервничает. В выходной лучше не загружать себе голову. Сходить на море, погулять», — сказал Карякин «Чемпионату».

После 10 партий из 14 россиянин уступает норвежцу со счетом 3,5:6,5.