В пятницу, 10 декабря, в Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий проведет одиннадцатую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена. Она начнется в 15.30 по московскому времени.

10 декабря видеотрансляцию игры Карлсен — Непомнящий в прямом эфире покажет YouTube-канал ФИДЕ. Онлайн-трансляция матча также будет доступна здесь и на русскоязычном сайте матча.

После 10 партий счет: 6,5 — 3,5 в пользу 31-летнего Карлсена. В пятницу 31-летний Непомнящий сыграет белыми фигурами.

Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составит не менее 2 миллионов евро за вычетом налогов. Победитель получит 60% от призового фонда, проигравший — 40%. Если победитель определится на тай-брейке, то сумму разделят в соотношении 55/45.

Карлсен — Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Расписание и результаты партий