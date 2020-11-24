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Карякин обыграл Карлсена на турнире из серии «Тур чемпионов»

09:18
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин выиграл у чемпиона мира Магнуса Карлсена из Норвегии на онлайн-турнире по быстрым шахматам (рапиду).

Во втором туре соревнований на шахматной платформе Chess24.com Карякин играл белыми против своего бывшего соперника по чемпионскому поединку и вынудил норвежца сдаться. Первый турнир серии «Тур чемпионов» проходит в 22 по 30 ноября. В целом серия продлится до сентября 2021 года — в течение десяти месяцев ведущие гроссмейстеры мира разыграют до 1,5 миллиона долларов.

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