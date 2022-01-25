Карякин обыграл индийского шахматиста на турнире в Вейк-ан-Зее, Есипенко сыграл вничью

Российский шахматист Сергей Карякин победил индийца Рамешбабу Прагнанандху в девятом туре турнира в Вейк-ан-Зее.

Карякин играл черными фигурами, партия завершилась после 53-го хода.

Россиянин Андрей Есипенко тоже черными сыграл вничью с поляком Яном-Кшиштофом Дудой.

В турнирной таблице лидирует Магнус Карлсен с 6,5 очка. У Карякина 5 очков, он идет пятым, у Есипенко — 4,5 (восьмое место), у Даниила Дубова — 3,5 (11-е место).