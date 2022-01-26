Карякин сыграл вничью с Карлсеном на турнире в Вейк-ан-Зее

Россиянин Карякин сыграл вничью с чемпионом мира Карлсеном на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

Российский шахматист Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в 10-м туре турнира в нидерландском Вейк-ан-Зее.

Карякин выигрывал турнир в Вейк-ан-Зее в 2009 году. Норвежец удерживает звание чемпиона мира по шахматам с 2013 года.

Участие в турнире в Вейк-ан-Зее принимают 14 шахматистов, которые играют в один круг.