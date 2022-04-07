В Сочи стартовало детское первенство России

В поселке Лоо Большого Сочи начались детские первенства страны — в первую смену сражаются возрастные группы до 11 и до 13 лет. В этом году соревнования программы проводятся в обратном порядке, нежели обычно: композиция, блиц, рапид и только потом «классика». Первые три «разминочных» вида уже состоялись.

Первенство России по композиции среди девочек до 11 лет выиграла Виктория Харитонова из Архангельской области, среди мальчиков до 11 лет — Данияр Фарзалеев из Татарстана, среди девочек до 13 лет — москвичка Виктория Меркулова, а среди мальчиков до 13 лет — югорчанин Олег Цаплин.

В блиц-турнире произошли сразу несколько ярких событий. Например, у девочек до 11 лет первенствовала Виктория Лапа из Новосибирской области, которая выиграла турнир в свой день рождения. А у мальчиков в этой же возрастной группе долгое время лидировал Рома Шогджиев 2015 года рождения, но потом уступил будущему чемпиону Матфею Юрасову и финишировал третьим. Прекрасный результат для столь юного спортсмена! Кстати, здесь весь пьедестал забрали москвичи: вторым стал Николай Клейменов.

У мальчиков до 13 лет победила восходящая звезда из Тюмени Иван Землянский, а у девочек в этой группе первенствовала Вероника Юдина из Санкт-Петербурга.

В соревнованиях по быстрым шахматам Землянский и Юдина сделали золотой дубль. В младших же возрастных группах отличились москвичка Ксения Асаченко и Руслан Минхайдаров из Татарстана. Турниры по классическим шахматам, включая соревнования «Первой лиги» (отборочные к первенствам России следующего года), стартовали 7 апреля и продлятся до 16 апреля.

(Дмитрий Кряквин)