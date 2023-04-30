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Рязанцев: «У Непомнящего был шанс спасти игру, но нервы у Дин Лижэня оказались крепче»

Алина Савинова
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Международный гроссмейстер Александр Рязанцев отреагировал на поражение россиянина Яна Непомнящего в матче за шахматную корону против китайца Дина Лижэня.

«Дин оказался сильнее в решающей партии. Первые три партии в сегодняшнем тай-брейке были одинаковыми, не было явного перевеса. Но последняя четвертая партия стала решающей, после переломной ситуации Ян не справился. По ходу был шанс спасти игру, но нервы у китайца оказались крепче. Смог бы Ян противостоять Карлсену? Это был бы другой матч. История показала матч с Дином, что было бы с Карлсеном — мы не знаем», — цитирует Рязанцева Metaratings.ru.

Ранее Непомнящий уступил китайцу Дин Лижэню в матче за мировую шахматную корону. После поражения россиянин стал первым участником турнира претендентов, который пройдет в следующем году в Торонто.

Источник: https://metaratings.ru/news/grossmeister-ryazancev-nervy-u-lizhenya-okazalis-krepche-247436/
Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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