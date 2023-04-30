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Сегодня, 19:03

Тренер Непомнящего: «Ян отдал себя полностью, и винить ему себя не в чем»

Константин Белов
Корреспондент
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Тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин прокомментировал для «СЭ» поражение российского гроссмейстера китайцу Дин Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону.

«Ян отдал себя полностью, и винить ему себя не в чем, — сказал Поткин «СЭ». - На тай-брейке он владел инициативой, боролся, но Дин Лижэнь провел его на невероятном уровне — защитил все позиции, проявлял хладнокровие в защите, спасался, когда мало кто мог выстоять против некоторых атак Яна».

Также Поткин сказал, какой момент стал ключевым на тай-брейке.

«Ключевым моментом стало, когда Дин в равной позиции отказался от повторения ходов в четвертой партии тай-брейка, и фортуна его за это отблагодарила. Конечно, тай-брейк — это отдельный вид. В основное время матча у Яна было больше шансов, в 12-й партии он был близок к титулу и мог своей победой оформить чемпионство. Матч оказался крайне нервным, эмоциональным. Ян и Дин боролись, рисковали, шли с открытым забралом — этим он отличается от многих предыдущих. Я вижу, что Ян вырос, проделал колоссальную работу над собой в шахматном плане. У него еще есть потенциал для роста — видно, где прибавлять, есть резервы, и он сможет побороться за шахматную корону», — добавил он.

После поражения Ян Непомнящий стал первым участником турнира претендентов, который пройдет в следующем году в Торонто.

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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