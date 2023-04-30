Городецкий: «Непомнящий с достоинством пережил поражение от Карлсена, но с этой бедой справиться будет тяжелее»

Бывший руководитель онлайн-комиссии ФИДЕ Илья Городецкий заявил, что россиянину Яну Непомнящему будет тяжело справиться с поражением от китайца Дин Лижэня в матче за мировую шахматную корону.

«Наверное, время вспомнить фразу «что не убивает, делает нас сильнее». Непомнящий с большим достоинством пережил поражение в первом чемпионском матче [с Магнусом Карлсеном]. Но с этой бедой справиться, на мой взгляд, будет гораздо тяжелее. Тем не менее он остается вторым шахматистом мира по рейтингу. Яну надо готовиться к новому чемпионскому циклу, у него уже есть билетик на следующий Турнир претендентов. А ведь выиграть три претендентских турнира подряд пока никому не удавалось», — приводит Sport24 слова Городецкого.

Ранее Непомнящий уступил китайцу Дин Лижэню в матче за мировую шахматную корону. После поражения россиянин стал первым участником турнира претендентов, который пройдет в следующем году в Торонто.