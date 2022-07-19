Грищук назвал главную ошибку Спасского в матче с Фишером

Трехкратный чемпион мира по блицу, двукратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад Александр Грищук в интервью «СЭ» высказал свое мнение о матче за звание чемпиона мира 1972 года.

11 июля исполнилось 50 лет со дня начала знаменитого противостояния, в котором американец Роберт Фишер прервал гегемонию побед советских шахматистов.

— Какое у вас главное впечатление от той встречи?

— Итог матча был решен, когда Спасский пошел на поводу у Фишера и согласился играть в маленькой комнатенке, без зрителей. Мне кажется, что можно было идти на разные уступки, но только не на эту. Так очень тяжело играть, особенно матч на первенство мира. Теряется сам дух грандиозного события, и матч становится похож на товарищеский. Плюс Борис Васильевич артистичный человек. Он любит, чтобы были зрители.

— Можно ли сейчас создать такой ажиотаж вокруг матча на первенство мира, как это было в 1972 году?

— Почти нет. Даже если брать интеллектуальные игры, то раньше был небольшой выбор. Шахматы, карты, домино в некоторых странах. Сейчас же в смартфон можно скачать тысячу игр разной сложности, на любой вкус. У тех же Dota 2, FIFA, Counter-Strike многомиллионные аудитории. Так что многие люди, которые тяготели к настольным играм, переключились на киберспорт. Ну а конкурировать с футболом и баскетболом шахматам нереально.