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Грищук об идее Терюшкова: «Порой самые абсурдные высказывания могут стать инфоповодом»

Грищук прокомментировал предложение депутата Госдумы Терюшкова
Тимур Ганеев
Корреспондент
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Трехкратный чемпион мира по блицу, двукратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад Александр Грищук прокомментировал предложение депутата Госдумы Романа Терюшкова, который предложил приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене.

«Из-за того, что стало так много медиа, слово стало предоставляться широкому кругу людей. И какие-то, даже порой самые абсурдные высказывания могут стать инфоповодом, который все подхватывают, — отметил «СЭ» Грищук. — Раньше такого не было. Даже если бы условный Вася Пупкин что-то где-то сказал, то это бы осталось незамеченным. Я к этому так отношусь. Всякое бывает. Я в своей жизни тоже наговорил странных вещей под запись. Необязательно об этом всем знать».

Средний возраст сменивших спортивное гражданство спортсменов составляет 29,8 лет. Наибольшее количество спортсменов, сменивших гражданство — в спортивной борьбе (25) и биатлоне (17).

Ян&nbsp;Непомнящий. «Если Непомнящий скажет «нет», разговор о формате матча за корону можно заканчивать». Мнение Грищука

Александр Грищук
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