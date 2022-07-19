Грищук об идее Терюшкова: «Порой самые абсурдные высказывания могут стать инфоповодом»
Трехкратный чемпион мира по блицу, двукратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад Александр Грищук прокомментировал предложение депутата Госдумы Романа Терюшкова, который предложил приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене.
«Из-за того, что стало так много медиа, слово стало предоставляться широкому кругу людей. И какие-то, даже порой самые абсурдные высказывания могут стать инфоповодом, который все подхватывают, — отметил «СЭ» Грищук. — Раньше такого не было. Даже если бы условный Вася Пупкин что-то где-то сказал, то это бы осталось незамеченным. Я к этому так отношусь. Всякое бывает. Я в своей жизни тоже наговорил странных вещей под запись. Необязательно об этом всем знать».
Средний возраст сменивших спортивное гражданство спортсменов составляет 29,8 лет. Наибольшее количество спортсменов, сменивших гражданство — в спортивной борьбе (25) и биатлоне (17).