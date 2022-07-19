Грищук о ФИДЕ: «Они находятся в раскорячке уже больше двух лет»

Трехкратный чемпион мира по блицу, двукратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад Александр Грищук прокомментировал слова 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова, который заявил, что ФИДЕ сдала позиции и стала беспомощной организацией.

«Мне тоже многое не нравится, что делает руководство ФИДЕ, но я бы не стал их огульно критиковать, — отметил «СЭ» титулованный гроссмейстер. — Потому что в последнее время они находятся между молотом и наковальней. Сначала попали на пандемию, когда провести любой турнир вживую было чрезвычайно сложно. Сейчас ситуация с Украиной. Так что они в раскорячке уже больше двух лет. В таком положении все бы допускали те или иные ошибки».

Напомним, что комиссия по этике ФИДЕ дисквалифицировала Сергея Карякина за политические высказывания на полгода. Россиянин пропустил турнир претендентов-2022, куда отобрался через Кубок мира.