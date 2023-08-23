Горячкина заявила, что не опасалась встречи с украинкой Музычук на Кубке мира по шахматам

Российская шахматистка Александра Горячкина не придавала особого значения тому, что в финале Кубка мира в Баку могла сыграть с украинкой Анной Музычук.

«Меня сразу настраивали на то, что при нокаут-системе ты соперников не выбираешь — играешь с тем, с кем приходится. Никакой боязни у меня не было, играли бы и играли. Возможно, руку мне не пожали, но не более того, никаких комплексов у меня по этому поводу не было», — приводит слова Горячкиной ТАСС.

Горячкина выиграла Кубок мира-2023 в Баку. В финале на тай-брейке она обыграла представительницу Болгарии Нургюл Салимову — 1,5:05.