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Сегодня, 12:27

Горячкина заявила, что не опасалась встречи с украинкой Музычук на Кубке мира по шахматам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская шахматистка Александра Горячкина не придавала особого значения тому, что в финале Кубка мира в Баку могла сыграть с украинкой Анной Музычук.

«Меня сразу настраивали на то, что при нокаут-системе ты соперников не выбираешь — играешь с тем, с кем приходится. Никакой боязни у меня не было, играли бы и играли. Возможно, руку мне не пожали, но не более того, никаких комплексов у меня по этому поводу не было», — приводит слова Горячкиной ТАСС.

Горячкина выиграла Кубок мира-2023 в Баку. В финале на тай-брейке она обыграла представительницу Болгарии Нургюл Салимову — 1,5:05.

Источник: https://tass.ru/sport/18566151
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