Горячкина вышла вперед в матче за титул чемпионки мира!

В седьмой партии матча на первенство планеты, который проходит во Владивостоке, россиянка Александра Горячкина победила действующую чемпионку мира Цзюй Вэньцзюнь. Счет в поединке 4,5 — 3,5 и соперницам останется сыграть еще четыре партии.

Горячкина, которая с 12 лет громко заявила о себе в больших шахматах, очень уверенно проводит главный матч своей жизни. Несмотря на то, что россиянка уступила в четвертой партии, она смогла не только сравнять счет, но и выйти вперед.

— Вообще истории о девочке Саше из Орска (Оренбургская область) похожа на сказку, — сказал президент Свердловской шахматной федерации Андрей Симановский, известный бизнесмен и глава компании «СИМ-ЛЕНД». — Мы решили поддержать Сашу в подготовке перед матчем и надеюсь, что наша помощь тоже стало частичкой того, что Александра сейчас ведет в счете. Знаю Сашину волю к победе, уверен, что она не дрогнет. Хотя расслабляться, ни в коем случае не стоит. Так как в 2016 году Сергей Карякин, как раз тоже в восьмой партии выиграл и вышел вперед в поединке с Карлсеном, но потом позволил сравнять счет и уступил на тай-брейке. Цзюй Вэньцзюнь очень сильная шахматистка и нас ждем очень интересная развязка этого матча. Китаянка будет использовать все шансы. Главное сейчас не поймать эйфорию.

Завтра в матче выходной, а уже в субботу Горячкина будет защищать черный цвет.