Горячкина сыграла вничью с Анной Музычук на турнире претенденток

Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с украинкой Анной Музычук в 11-го туре турнира претенденток в Казани.

В других партиях 11-го тура россиянка Екатерина Лагно сыграла вничью с Марией Музычук, китаянка Тань Чжунъи победила россиянку Александру Костенюк. Россиянка Валентина Гунина победила грузинку Нану Дзагнидзе.

Горячкина лидирует в турнирной таблице - у нее 8,5 очков. Далее идут Лагно (6), сестры Музычук (по 5,5), Тань Чжунъи (5), Дзагнидзе, Костенюк и Гунина (по 4,5).