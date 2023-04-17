Гендиректор ФИДЕ отметил, что понимает людей, которые осудили Дубова за помощь Карлсену

Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский прокомментировал скандал вокруг Даниила Дубова в 2021 году. Россиянин входил в команду Магнуса Карлсена в матче против Яна Непомнящего. Борис Гельфанд рассказывал «СЭ», что Сутовский был в похожей ситуации, когда помогали Гате Камскому.

«Про это нужен отдельный разговор. Если вкратце, то я помогал Гате не конкретно лишь в матче с Борисом, а готовил его к матчам претендентов 2011 года в Казани, — отметил в интервью «СЭ» Сутовский. — Тогда в 1/4 финала Камский обыграл Топалова, но в полуфинале уступил Гельфанду. То есть этого матча вообще могло и не быть, если бы Борис не смог пройти Мамедьярова или Гата уступил в своем поединке. При этом я все равно чувствовал определенную неловкость. Но тут есть важный момент — очень многое зависит от государственного подхода к шахматам. Израиль практически ничего не делает для своих шахматистов. Россия делала очень многое на протяжении многих лет. И когда ты встроен в эту систему, то не надо удивляться, что тебя будут критиковать за такой выбор. Я не считаю, что Дубов поступил неприемлемо, что это позор. Но я понимаю, почему это вызвало раздражение, и это вполне легитимная точка зрения. Истина же где-то посередине».

В декабре 2021 года в чемпионском матче, который проходил в Дубае, Непомнящий разгромно уступил Карлсену (7,5 — 3,5).