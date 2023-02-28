Дворкович отреагировал на переход ФШР в Азию

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход Федерации шахмат России (ФШР) в состав Азиатской шахматной федерации.

«Я думаю, что у нас дружная шахматная семья», — сказал Дворкович «СЭ».

Решение о переходе было единогласно принято наблюдательным советом Федерации шахмат России 14 апреля 2022 года. В настоящий момент в ACF входят шахматные федерации 54 стран.

ФШР стала первой российской спортивной структурой, которая перешла из европейской федерации в азиатскую.