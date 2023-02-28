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Сегодня, 17:13

Дворкович отреагировал на переход ФШР в Азию

Микеле Антонов
Корреспондент
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Аркадий Дворкович.
Фото Александр Федоров/Canon EOS 1DХ Mark II, «СЭ»

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход Федерации шахмат России (ФШР) в состав Азиатской шахматной федерации.

«Я думаю, что у нас дружная шахматная семья», — сказал Дворкович «СЭ».

Решение о переходе было единогласно принято наблюдательным советом Федерации шахмат России 14 апреля 2022 года. В настоящий момент в ACF входят шахматные федерации 54 стран.

ФШР стала первой российской спортивной структурой, которая перешла из европейской федерации в азиатскую.

Аркадий Дворкович
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