Дин Лижэнь одержал первую победу на турнире претендентов ФИДЕ

В Екатеринбурге сыграны партии третьего тура турнира претендентов ФИДЕ. Первую победу отпраздновал неудачно стартовавший китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, выигравший у Фабиано Каруаны. Партии Гири — Вашье-Лаграв, Грищук — Ван Хао и Алексеенко — Непомнящий закончились вничью.

Результаты 3-го тура:

Дин Лижэнь (Китай) — Фабиано Каруана (США) 1-0

Аниш Гири (Нидерланды) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) 1/2-1/2

Александр Грищук (Россия) — Ван Хао (Китай) 1/2-1/2

Кирилл Алексеенко (Россия) — Ян Непомнящий (Россия) 1/2-1/2

Положение после 3-го тура:

1-3. Ян Непомнящий, Ван Хао, Максим Вашье-Лаграв — по 2

4-5. Фабиано Каруана, Александр Грищук — по 1,5

6-8. Дин Лижэнь, Аниш Гири, Кирилл Алексеенко — по 1

В пятницу 20 марта на турнире выходной день.

Пары 4-го тура:

Фабиано Каруана (США) — Ян Непомнящий (Россия)

Ван Хао (Китай) — Кирилл Алексеенко (Россия)

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Александр Грищук (Россия)

Дин Лижэнь (Китай) — Аниш Гири (Нидерланды)

Организаторами турнира претендентов выступают Международная шахматная федерация (ФИДЕ), Федерация шахмат России (ФШР), правительство Свердловской области и Федерация шахмат Свердловской области. (Этери Кублашвили)