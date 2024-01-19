Чемпионка мира Боднарук рассказала о своих планах на 2024 год

Чемпионка мира по рапиду-2023 Анастасия Боднарук в интервью «СЭ» отметила, что в феврале у нее, вероятно, будет возможность сыграть на турнире в Вене.

— Уже есть турнирные планы на этот год? Сыграете на «Аэрофлот-опен», Играх БРИКС, Всемирных играх дружбы?

— В конце февраля меня пригласили на женский круговой турнир в Вену. Как раз туда надо получить визу. Если успею, то поеду и, к сожалению, пропущу «Аэрофлот-опен». Дальше из обязательной программы: командный чемпионат России в Сочи и высшая лига в Нижнем Новгороде, где будет отбор в суперфинал.

— В рамках суперфинала у вас есть бронзовые и серебряная медаль. Не хватает только победы.

— Согласна. Долгое время мне удавалось стабильно быть в топ-3, но до победы пока не добиралась.

— У вас есть серьезные успехи во всех временных контролях. Какой любимый?

— Все-таки блиц. Он доставляет больше удовольствия. Думаю, так скажет почти каждый шахматист. Но с практической точки зрения на данный момент выберу рапид. По рапиду я дважды выигрывала чемпионат России. По блицу у меня четыре золота.

Ранее Боднарук назвала шахматистку, которая ее вдохновляет.