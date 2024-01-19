Чемпионка мира Боднарук об отношении к онлайн-шахматам: «Играть вживую мне нравится намного больше»

Чемпионка мира по рапиду-2023 Анастасия Боднарук в интервью «СЭ» рассказала о своей любимой шахматной книге и занятиях художественной гимнастикой.

— Какое у вас отношение к онлайн-шахматам?

— Вживую играть мне нравится намного больше. Да, активно участвовала в онлайн-турнирах во время пандемии. Тогда было много интересных стартов. Сейчас играют реже, можно сказать, что ограничиваюсь «Титульными вторниками» на Chess.com.

— Бывало, что в рамках «вторника» попадали на Магнуса?

— К сожалению, нет. У меня есть одна партия с Крамником, проиграла Владимиру Борисовичу в Сицилийской защите.

— Есть ли у вас любимая партия в истории шахмат?

— Я люблю творчество Роберта Фишера. У меня постоянно есть желание выделить какую-то одну из его партий, но пока до это не дошла. Периодически возвращаюсь к сборнику «Мои 60 памятных партий», чтобы освежить воспоминания.

— В детстве вы занимались еще и художественной гимнастикой. Следите за этим видом спорта?

— Да, в школьные годы в моей жизни была и гимнастика, но признаюсь, что совмещать было тяжело. В какой-то момент было понятно, что у девочек уже пошел профессиональный уклон, и я стала немного отставать. Все-таки шахматы были в приоритете. Но я продолжаю любить художественную гимнастику. Если есть время, то обязательно посмотрю крупные старты. Особенно нравятся наши замечательные сестры Аверины.

— Какие-то еще виды спорта вам интересны?

— Мои фавориты — плавание и фигурное катание. Еще бы выделила теннис, но сейчас на него совсем нет времени.

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