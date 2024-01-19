Чемпионку мира по рапиду вдохновляет пример Бобби Фишера и Юдит Полгар.

Победа Анастасии Боднарук на ЧМ по рапиду-2023 — одно из самых ярких событий в российском спорте во второй половине прошлого года. В Самарканде двукратная чемпионка России по рапиду смогла опередить всю шахматную элиту, включая 17-ю чемпионку мира Цзюй Вэньцзюнь. О своем тяжелом пути к золоту, в том числе о тай-брейке, где пришлось отыгрываться на заказ у второго номера рейтинга ФИДЕ, Боднарук обстоятельно рассказала в интервью «СЭ».

Приехала в Узбекистан без суперамбициозных задач

— До победы в Самарканде вы в составе сборной России победили на командном турнире ШОС в Китае. Тот результат стал для вас дополнительной мотивацией перед ЧМ-2023?

— Безусловно, эта победа придала мне уверенности в своих силах. Было очень приятно играть в команде с такими классными ребятами и столь сильными шахматистами. Особо отмечу теплую атмосфера в нашем коллективе.

— Как все было организовано в Циндао?

— В целом нормально, но кое-какие вопросы возникали. Мне не очень подходит местная кухня, поэтому всегда испытываю проблемы с питанием в Китае. Первый игровой день очень рано начинался. Открытие турнира состоялось в 10.00 по местному времени, из отеля мы выехали за час. И было обидно, что жили достаточно далеко от центра города, толком ничего не успели посмотреть. Но все это меркнет на фоне итогового результата.

— Вы приехали в Самарканд в статусе действующей чемпионки России по рапиду. Ставили перед собой конкретную задачу? Например, попасть в топ-10 или топ-3?

— Честно говоря, суперамбициозных задач не было. Сказал сама себе, ок, это конец года, надо завершить его на положительной ноте. Буду стараться играть и получать удовольствие. Просто позитивный настрой.

— С таким настроем в первый день вы обыграли Бибисару Асаубаеву и Полину Шувалову...

— Да, турнир начался для меня отлично. Полину, очень сильную шахматистку, удалось переиграть черными. С Бибисарой партия сложилась для меня удачно. Казалось бы, разыграла не особо принципиальный вариант дебюта за белых. Она не разобралась или забыла, как играть эту позиция. Я получила комфортную позицию и смогла уверенно выиграть.

— Во второй день были классные победы над Нургюл Салимовой и Чжу Цзиньэр. В тот момент поверили, что есть реальный шанс выиграть?

— С Салимовой была достаточно важная партия. Она была сложная, нервная, на три результата. А партию с Чжу Цзиньэр можно назвать определяющей. К ней мы подошли на первой и второй позиции, плюс столько же очков имела Хампи Конеру. И обыграв китаянку, я смогла стать единоличным лидером по итогам второго дня. И тут я впервые поняла, что борюсь за тройку.

— Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев рассказывал, что написал вам мотивирующее сообщение перед заключительным днем ЧМ по рапиду.

— Да, пожелал удачи, отметил, что верит в меня. Это добавило положительных эмоций, спасибо ему.

— В третий день вы по-прежнему играли в свое удовольствие и будь как будет? Или уже началось внутреннее давление?

— Хороший вопрос. В тот момент нервы дали о себе знать. В голову полезли лишние мысли, в воображении уже видела себя на пьедестале. А это всегда плохо сказывается на игре. К счастью, удалось выстоять в партиях с Конеру и Чжай Мо. А с Лэй Тинцзе получилось забавно. В последнем туре она предложила ничью белыми уже на третьем ходу. Я без особых раздумий согласилась.

— Китаянка устала?

— Может быть, но скорее всего, рассчитывала, что Конеру не обыграет белыми Екатерину Лагно и мы сыграем с ней тай-брейк. Но в итоге представительница Индии свою задачу выполнила.

Фото Этери Кублашвили

На ЧМ были проблемы со сном

— Ваш тай-брейк с Конеру получился драматичным. Представительница Индии выиграла первую партию, вы сравняли счет черными на заказ. Далее игра шла до первой победы. Третья партия тай-брейка завершилась вничью, а в четвертой вы вновь выиграли черными и стали чемпионкой мира. Можно снимать кино.

— На таком тай-брейке по-другому и быть не могло. За три дня мы потратили много сил, поэтому качество игры страдало. Первая партия была самая ровная. В какой момент у Хампи было преимущество, потом я перехватила инициативу, но в концовке совсем не разобралась, проиграв в пару ходом. Потом удалось отыграть с долей везения. Я получила неожиданный для себя вариант Испанской партии. В третьей — буквально пришлось спасаться, а в четвертой у меня вновь была худшая позиция, но я сумела вовремя подкрутить ее. В моей любимой Староиндийской защите. Уже говорила, что Конеру играла тай-брейк лучше, но я была быстрее. Это и привело меня к победе.

— После тай-брейка вы сказали, что чувствуете моральное истощение. Когда пришли эмоции, осознали значимость этого успеха?

— Действительно было тяжелое состояние, но я сразу осознала важность победы. Что касается настоящих эмоций, то они пришли уже после возвращения домой. Когда я по-человечески поспала. Испытывала радость, счастье.

— В Самарканде были проблемы со сном?

— К сожалению, сон стал нарушаться перед третьим днем в рапид. А дальше уже очень плохо спала. Это повлияло и на блицтурнир, и на состояние в целом.

— В первый день в блице вы одержали шесть побед подряд, в том числе над Александрой Костенюк. Но потом притормозили.

— Да, первый день сложился впечатляюще для меня. На второй день сил вообще не хватило. У меня была внутренняя установка: сыграть первый день в экономрежиме, отдохнуть и выстрелить в заключительный игровой день. Но после первого дня меня забрали на допинг-контроль. Я провела там три часа. Не отдохнула, не поела нормально. Это очень повлияло на заключительные партии.

— Как интересно Магнус Карлсен постоянно выигрывает ЧМ с быстрым контролем? Один золотой дубль за другим.

— Он посильнее других в шахматном плане. И физически покрепче.

Фото Федерация шахмат России

Папа научил меня играть в три года

— Вы говорили, что Карлсен для вас живая легенда. А кого-то из девушек вы бы могли назвать примером для подражания?

— Выделю Юдит Полгар. Своим примером она вдохновляет и показывает, что в принципе женщины могут на равных или практически на равных играть с топовыми мужчинами-гроссмейстерами.

— В своей карьере вы сыграли много открытых турниров. Какой из них самый запоминающийся?

— Первым на ум приходит Мемориал Чигорина в Петербурге. Там состоялась известная партия, когда я обыграла венгерского гроссмейстера Золтана Алмаши, у которого тогда был рейтинг 2700. Примечательная победа. Несколько раз выигрывала Moscow Open, где собирались очень плотные составы.

— Кого считаете фаворитом турнира претенденток-2024?

— За турниром претенденток буду следить, но выделить фаворита очень тяжело. Очень ровный состав, но, конечно, буду болеть за наших девушек: Александру Горячкину и Екатерину Лагно.

— Кому-то посвящаете победу в Самарканде?

— Своей семье, а если еще более конкретно — отцу. В прошлом году у него был юбилей (70 лет), и он самый важный человек в моей шахматной карьере. Папа рано научил меня играть в шахматы. Уже в три года я понимала правила игры. И занимался все детство, вложил много сил в мое становление.

— Сейчас отец как-то помогает в шахматном плане?

— В шахматном — нет, но зато здорово консультирует в качестве психолога. У него есть профильное образование.

— А ваш постоянный тренер Андрей Лукин?

— Да, Андрей Михайлович. Тоже бы хотела выразить ему благодарность за постоянную помощь.

В конце февраля меня пригласили на турнир в Вену

— В детстве вы занимались еще и художественной гимнастикой. Следите за этим видом спорта?

— Да, в школьные годы в моей жизни была и гимнастика, но признаюсь, что совмещать было тяжело. В какой-то момент было понятно, что у девочек уже пошел профессиональный уклон, и я стала немного отставать. Все-таки шахматы были в приоритете. Но я продолжаю любить художественную гимнастику. Если есть время, то обязательно посмотрю крупные старты. Особенно нравятся наши замечательные сестры Аверины.

— Какие-то еще виды спорта вам интересны?

— Мои фавориты — плавание и фигурное катание. Еще бы выделила теннис, но сейчас на него совсем нет времени.

— Следите за Australian Open-2024?

— К сожалению, нет. Две тяжелейшие недели. Много интервью, плюс надо решать вопросы с визами.

— Уже есть турнирные планы на этот год? Сыграете на «Аэрофлот-опен», Играх БРИКС, Всемирных играх дружбы?

— В конце февраля меня пригласили на женский круговой турнир в Вену. Как раз туда надо получить визу. Если успею, то поеду и, к сожалению, пропущу «Аэрофлот-опен». Дальше из обязательной программы: командный чемпионат России в Сочи и Высшая лига в Нижнем Новгороде, где будет отбор в Суперфинал.

— В рамках Суперфинала у вас есть бронзовые и серебряная медаль. Не хватает только победы.

— Согласна. Долгое время мне удавалось стабильно быть в топ-3, но до победы пока не добиралась.

Фото Этери Кублашвили

Периодически возвращаюсь к сборнику «Мои 60 памятных партий» Фишера

— У вас есть серьезные успехи во всех временных контролях. Какой любимый?

— Все-таки блиц. Он доставляет больше удовольствия. Думаю, так скажет почти каждый шахматист. Но с практической точки зрения на данный момент выберу рапид. По рапиду я дважды выигрывала чемпионат России. По блицу у меня четыре золота.

— Какое у вас отношение к онлайн-шахматам?

— Вживую играть мне нравится намного больше. Да, активно участвовала в онлайн-турнирах во время пандемии. Тогда было много интересных стартов. Сейчас играют реже, можно сказать, что ограничиваюсь «Титульными вторниками» на Chess.com.

— Бывало, что в рамках «вторника» попадали на Магнуса?

— К сожалению, нет. У меня есть одна партия с Крамником, проиграла Владимиру Борисовичу в Сицилийской защите.

— Есть ли у вас любимая партия в истории шахмат?

— Я люблю творчество Роберта Фишера. У меня постоянно есть желание выделить какую-то одну из его партий, но пока до это не дошла. Периодически возвращаюсь к сборнику «Мои 60 памятных партий», чтобы освежить воспоминания.

— Кто ваш любимый стример/создатель шахматного контента?

— Стримера — нет, но мне очень нравится канал Levitov-Chess. Они позвали к себе в гости на этой неделе. Приятно.

— А есть любимый фильм про шахматы?

— Однозначно назову сериал «Ход королевы». Удивительное сочетание. Во-первых, основное внимание уделено шахматам. Во-вторых, главная героиня —девушка. Это комплимент в нашу сторону и счастливый билет для шахмат в целом. Могли только мечтать о таком.