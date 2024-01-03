Валуев осудил польского гроссмейстера за отказ пожать руку россиянину

Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал поведение польского шахматиста Яна-Кшиштофа Дуды, который отказался пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по рапиду.

«Кому этот поляк сделал в итоге кукиш? Себе любимому и русофобской Польше. Дуде стоит дудеть, а не в шахматы играть», — приводит слова Валуева Sport24.

Партия завершилась ничьей. По регламенту поляка могли дисквалифицировать за нарушение правил «честной игры», однако российский шахматист не стал подавать жалобу.