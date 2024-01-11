Дворкович — о болезни Гуниной: «Преодолевая трудности, она продолжает побеждать»
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович в разговоре с «СЭ» поддержал Валентину Гунину в связи с ее болезнью.
«Знаю и всегда поддерживаю. Валентина — настоящая спортсменка и очень рад, что она преодолевая трудности, продолжает побеждать», — сказал Дворкович «СЭ».
Ранее Валентина Гунина в интервью «СЭ» рассказала о том, как у нее была обнаружена волчанка.
«Порой не работают пальцы и мне тяжело двигать фигуры». Валентина Гунина побеждает в шахматах и борется с тяжелой болезнью
30 декабря прошлого года Гунина выиграла чемпионат мира по блицу в Самарканде (Узбекистан).
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