Дворкович — о болезни Гуниной: «Преодолевая трудности, она продолжает побеждать»

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович в разговоре с «СЭ» поддержал Валентину Гунину в связи с ее болезнью.

«Знаю и всегда поддерживаю. Валентина — настоящая спортсменка и очень рад, что она преодолевая трудности, продолжает побеждать», — сказал Дворкович «СЭ».

Ранее Валентина Гунина в интервью «СЭ» рассказала о том, как у нее была обнаружена волчанка.

30 декабря прошлого года Гунина выиграла чемпионат мира по блицу в Самарканде (Узбекистан).