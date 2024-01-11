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Сегодня, 17:20

Дворкович — о болезни Гуниной: «Преодолевая трудности, она продолжает побеждать»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович в разговоре с «СЭ» поддержал Валентину Гунину в связи с ее болезнью.

«Знаю и всегда поддерживаю. Валентина — настоящая спортсменка и очень рад, что она преодолевая трудности, продолжает побеждать», — сказал Дворкович «СЭ».

Ранее Валентина Гунина в интервью «СЭ» рассказала о том, как у нее была обнаружена волчанка.

Валентина Гунина. «Порой не работают пальцы и мне тяжело двигать фигуры». Валентина Гунина побеждает в шахматах и борется с тяжелой болезнью

30 декабря прошлого года Гунина выиграла чемпионат мира по блицу в Самарканде (Узбекистан).

Шахматы
Аркадий Дворкович
Валентина Гунина
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