Гунина о желании продолжать играть в шахматы: «Доползу до занятия и буду тренироваться из-под стола»

Шахматистка Валентина Гунина, болеющая тяжелым системным аутоиммунным заболеванием «волчанка», в интервью «СЭ» рассказала, что занятия шахматами помогают ей бороться с недугом.

— Что самое тяжелое в болезни?

— Думала, что это боль, но оказалось, что самое тяжелое — лечение. Первый месяц меня так сильно тошнило, что думала — это конец. А потом привыкла. Во второй месяц тошноты было меньше. Подумала: окей, так еще можно жить.

— А что болит?

— Кисти. Они болят все время. Даже блокаторы не помогают. Стопы, бедра. Периодически начинает болеть грудная клетка, и появляются ощущения, что я чувствую свои ребра, внутренности. Говорят, что так часто бывает при волчанке. Надо регулярно проверять все органы, особенно почки. Когда ложусь в больницу, то они изучают всё от и до.

— Сложно представить, как в таком состоянии сосредоточиться на профессиональном спорте, подготовке к турнирам...

— Боли — это не самое плохое, если говорить про игру. На фоне волчанки появилось тревожно-депрессивное расстройство. Когда пыталась играть командный чемпионат России в Сочи, то уставала не от игры, а от того, что настроение постоянно скачет туда-сюда. Пять минут радуюсь, пять минут падаю в ад. Так я начала принимать антидепрессанты.

Тем не менее, шахматы — это моя мотивация. Оказалось, что я настолько люблю их, что в минуты тренировок или официальных партий порой забываю про болезнь. Мой тренер говорит, что я доползу до занятия и буду тренироваться из-под стола. (Смеется.) Все, кто болеет волчанкой, должны найти что-то, что их мотивирует. Мне ничего искать не надо было. Все-таки фанатично занимаюсь шахматами с пяти лет.

34-летняя Гунина является двукратной чемпионкой мира по блицу, трехкратной чемпионкой Европы и пятикратной чемпионкой России.