Болеющая волчанкой шахматистка Гунина рассказала, как узнала о своем диагнозе

Российская шахматистка Валентина Гунина в интервью «СЭ» рассказала, что болеет тяжелым системным аутоиммунным заболеванием. В прошлом году врачи подтвердили ей диагноз «волчанка».

— Были ли какие-то особенные поздравления после победы на чемпиона мира по блицу в конце декабря?

— Конечно, всегда приятно получить поздравление от президента страны, но все-таки самые приятные эмоции были от теплых слов членов моей семьи. Они были очень удивлены, что мне удалось выиграть. Из-за болезни у меня пальцы иногда не работают, и мама очень переживала о том, как я просто буду переставлять фигуры. О чемпионском титуле точно никто не думал, так что это приятный сюрприз для всех родных.

— Расскажите о своей болезни.

— У меня волчанка (тяжелое системное аутоиммунное заболевание. — Прим. «СЭ»). Я почувствовала себя нехорошо шесть лет назад, когда мне было 28. И только в мае 2023-го мне поставили диагноз. Долго за него боролась, так как все анализы были пограничные. Волчанка мимикрирует под разные болезни. Мне долго говорили, что это психосоматика, но я логически понимала, что такого не может быть. Особенно когда ты просто не можешь встать с кровати из-за жуткой слабости, испытываешь страшную боль в мышцах, костях и постоянно утомлена. Мне удалось найти хороших специалистов, которые вникли в проблему и комплексно подошли к решению вопроса. Так что хочу сказать спасибо врачам центра им. Сеченова, а также доктору из Одинцовской областной больницы, которая изначально дала мне понять, что со мной происходит.

Я слежу за Селеной Гомес (популярная американская певица и актриса. — Прим. «СЭ»). У нее волчанка, и она принимает ударные дозы препаратов, то худеет, то толстеет. У Гомес была трансплантация почки. Селена делится всем этим с подписчиками, подробно все рассказывает. Тоже готова это сделать — в надежде, что это кому-то поможет. Многие живут с волчанкой и не знают, что у них такой серьезный недуг.

— Могли бы описать свои симптомы?

— Такое чувство, что ты постоянно болеешь. Всегда хочется лечь спать. Но надо постоянно заставлять себя двигаться, нельзя залеживаться. После одного дня в кровати встать очень и очень сложно. Мне повезло, что брат оказывает большую поддержку. Помог выработать режим, которому я стараюсь следовать изо дня в день. Чищу зубы, принимаю душ, пью кофе, завтракаю. Потом брат берет меня на прогулку, и мы гуляем около двух часов. Я прихожу вымотанная, буквально падаю...

34-летняя Гунина — двукратная чемпионка мира по блицу, трехкратная чемпионка Европы и пятикратная чемпионка России.