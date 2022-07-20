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Сегодня, 08:43

Андрей Филатов ответил на обвинения Сергея Карякина

Виктория Кравченко
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал поведение Сергея Карякина и порассуждал о его карьере в будущем.

Ранее Карякин рассказал о взаимоотношениях с Яном Непомнящим.

«В целом же мне кажется, что Сергей слишком близко к сердцу принял блестящую победу Яна Непомнящего в турнире претендентов. Спортсмен высокого уровня должен контролировать эмоции и не опускаться до прямых оскорблений своих коллег, товарищей по команде и шахматных профессионалов, вместе с которыми он много раз выступал за команду, вместе они приносили медали нашей стране.

Я все же надеюсь, что Сергей продолжит играть в шахматы. Недавно я отправил ему личное приглашение на суперфинал чемпионата России, который состоится в сентябре этого года в Чебоксарах», – цитирует Филатова ТАСС.

Он также пожаловался на отказ Федерации шахмат России защищать его в судах.

Комиссия по этике ФИДЕ дисквалифицировала Сергея Карякина за политические высказывания на полгода. Россиянин пропустил турнир претендентов-2022, куда отобрался через Кубок мира.

 
Источник: https://tass.ru/interviews/15225635
Андрей Филатов
Сергей Карякин (шахматы)
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