Александра Костенюк: «Жду женщин в топ-100 мужского рейтинга ФИДЕ»
03:04
12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк считает, что в этом десятилетии шахматистки войдут в первую сотню рейтинга ФИДЕ.
— Вы были чемпионкой мира с 2008 по 2010 год. С тех пор уровень женских шахмат вырос?
— Конечно, женские шахматы идут вперед, движутся в ногу со временем. Произошел очередной качественный скачок. В новом десятилетии жду еще более убедительных результатов шахматисток и вхождения их в первую сотню мужского рейтинга ФИДЕ. Не припомню, чтобы кто-то, кроме Юдит Полгар и Хоу Ифань, входил в топ-100.
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https://iz.ru/965482/timur-ganeev/zhenshchin-zhdut-v-top-100-muzhskogo-reitinga-fide
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