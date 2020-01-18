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Александра Костенюк: «Жду женщин в топ-100 мужского рейтинга ФИДЕ»

03:04
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12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк считает, что в этом десятилетии шахматистки войдут в первую сотню рейтинга ФИДЕ.

— Вы были чемпионкой мира с 2008 по 2010 год. С тех пор уровень женских шахмат вырос?

— Конечно, женские шахматы идут вперед, движутся в ногу со временем. Произошел очередной качественный скачок. В новом десятилетии жду еще более убедительных результатов шахматисток и вхождения их в первую сотню мужского рейтинга ФИДЕ. Не припомню, чтобы кто-то, кроме Юдит Полгар и Хоу Ифань, входил в топ-100.

Дополнительная информация

https://iz.ru/965482/timur-ganeev/zhenshchin-zhdut-v-top-100-muzhskogo-reitinga-fide

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