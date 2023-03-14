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«Не связываю будущее с Канадой. Хотел бы вернуться в Россию». Бетербиев: Бивол, гражданство, Усик, Кадыров

Отдел единоборств «СЭ»
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Артур Бетербиев
Артур Бетербиев.
Фото Getty Images
Артур Бетербиев
Артур Бетербиев.
Фото Getty Images
Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор
Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press
Дмитрий Бивол и Сауль Альварес
Дмитрий Бивол и Сауль Альварес.
Фото Getty Images
Александр Усик
Александр Усик.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Артур Бетербиев
Артур Бетербиев.
Фото Getty Images
Александр Усик
Александр Усик.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Артур Бетербиев
Артур Бетербиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/8
Про слова Усика о России, потенцильный бой с Биволом, помощь Рамзана Кадырова и многое другое.

Артур Бетербиев в конце января нокаутировал в восьмом раунде Энтони Ярда, защитив свои чемпионские титулы. Боксерский мир ждет его боя с Дмитрием Биволом. Если поединок состоится и не закончится вничью, то в полутяжелом весе появится абсолютный чемпион мира. Сейчас идут переговоры. Об этом и о многом другом Бетербиев рассказал на подкасте экс-чемпиона мира WBC в крузервейте Григория Дрозда.

«В идеале, чтобы бой с Биволом состоялся не в июне, а позже»

— Представлю тебя. Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC, IBF и WBO, участник двух Олимпиад, из Дагестана — Артур Бетербиев.

— Я родился в Дагестане, но я — чеченец. Моя национальность... Меня сейчас спрашивали в Англии: «Вы гордитесь, что вы родом из одного места с Хабибом, Исламом Махачевым?» А я-то чеченец по национальности. За это начали сейчас разговоры, людям есть о чем поговорить (улыбается).

— Эдди Хирн сказал, что ведет переговоры о твоем поединке с Дмитрием Биволом в июне. Какова вероятность, что этот бой состоится именно в июне и какова вообще вероятность, что этот бой пройдет?

— Это не секрет, что мне нужен еще один пояс. Я только приветствую этот бой. Со стороны моей команды нет никаких препятствий. Я в последние несколько лет был готов к этому поединку, но мы сделали бои с другими чемпионами — Гвоздиком, Джо Смитом. Кто реально хотел бой — с теми мы и сделали. Со мной связывался мой юрист, мне сейчас ставят не очень удобные даты, потому что я не боксирую в Рамадан. После Рамадана мне нужно минимум два месяца для нормальной подготовки, но мне дают чуть меньше. Сейчас же обсуждается дата — 3 июня, кажется. Но я все равно дал согласие. Если бой с Биволом — я буду драться. Это того стоит.

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— Ты в Рамадан вообще не тренируешься?

— Ну так, символически. Форму поддерживаю.

— Ну и питание — соответственно?

— Да, мы же не кушаем, не пьем целый день. Поэтому сложно тренироваться.

— Предложение о бое действительно поступило?

— Да, идут разговоры, но конкретного предложения нет. Меня только спросили по дате — устраивает ли меня. А потом уже другие вопросы пойдут — посмотрим, как мы договоримся. Основной вопрос был по дате.

Вопрос о том, хочу я бой или нет, не стоит. Я всегда хочу. Но сейчас мне дают такую дату... Видите ли, в этом году больше нет других дат, и после Рамадана мне надо в кратчайшие сроки подготовиться и боксировать. Ну, что делать?

— Но в идеале ты бы хотел немного сдвинуть бой?

— Конечно.

— Рамадан в этом году заканчивается в конце апреля?

— Да. Начинается в этом месяце, заканчивается в конце апреля.

— Учитывая активность и тренировки два раза в день — сроки сжатые.

— Да, я бы хотел, чтобы у меня было достаточно времени для подготовки.

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— А место, где пройдет бой, не обсуждали?

— Нет, не обсуждали. Ну, честно говоря, для меня разницы нет.

— Это инициатива со стороны Эдди Хирна?

— Нет, это не может быть инициативой с его стороны. Мой промоутер тоже говорил об этом. После моего крайнего боя в Англии собирались начать разговоры, они сказали, что постараются организовать бой с Биволом. Примерно такая формулировка была.

— По твоим ощущениям, Дима Бивол действительно хочет боя с тобой?

— Я никогда не занимался треш-током. Кто хотел со мной боксировать — те же Гвоздик, Джо Смит — мы сделали с ними бои. Если ты чего-то хочешь, то ты говоришь об этом и делаешь какие-то встречные шаги. В последние несколько лет, помню, постоянно слышал: «Бивол или его команда сказали, что следующий бой будет с тобой». Честно говоря, не знаю, действительно ли они это говорили. Я за этими вещами сильно не слежу. Но такая информация до меня доходила.

Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор
Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

«Не видел ни одного боя Бивола. Единственный бой, который меня заинтересовал: Мейвезер — Макгрегор»

— Ты говорил, что вообще боксом не интересуешься. Видел хоть один из последних боев Бивола?

— Нет.

— Ни с Канело, ни с кем-то еще?

— Нет, ни одного не смотрел.

— Смотришь поединки своих соперников?

— Когда подписываю контракт — сажусь, начинаю отсматривать. Как говорится, работа появляется.

— То есть с тренером разбираете, ставите на паузы и так далее?

— Конечно, как и все нормальные боксеры.

— Получается, будет день — будет пища.

— Да, конечно. Мы можем никогда не встретиться — зачем мне сейчас смотреть его бои? Если бы я был фанатом бокса, который днем и ночью следил... У меня в команде есть тренер из Америки, Джон Скалли. Вот он — фанат бокса, знает, какие боксеры были 20, 30, 50 лет назад. Он у меня спрашивает: «Знаешь такого-то?» Я отвечаю, что не знаю, а он смеется: «Как так?»

— У тебя большая карьера в любителях. Когда ты был пацаном, наверняка ориентировался на кого-то. На Майка Тайсона, например — мне кажется, его бои смотрели все.

— Вот, наверное, Тайсон, Али — эти люди, как и у всех, были у меня на уме. Они мне нравились. Но я никогда их не копировал, детально не разбирал.

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— Но все-таки смотрел.

— Да, еще тогда, ребенком. Помню 2000 год: Олимпиада, наши боксировали. Все сидели, смотрели, папа смотрел. Тогда я загорелся, захотел боксировать на Олимпиаде. Те Игры привели меня в бокс.

— Тогда ты уже занимался?

— Ну, тогда я еще ничем не занимался. Или занимался, уже не помню, но именно в тот момент я загорелся, стало интересно.

— Когда ты услышал новость о том, что у Бивола будет бой с Альваресом, что подумал?

— Кто берет интервью — постоянно пытается что-то из меня вытащить. Может, некоторые не понимают меня правильно, но у меня нет никакого высокомерия к боксерам. Они трудятся, я уважаю их труд, потому что сам тружусь так же. Ребята делают свое дело, это хорошо. А так, чтобы их бой меня заинтересовал — такого не было. Единственное, что меня заинтересовало — бой Мейвезера с Макгрегором (улыбается). Я считал, у Конора есть какой-то шанс. У него хороший бокс, бьет с задней руки хорошо, встречает.

— Левша, быстрый.

— Я давал ему какие-то шансы. Но после первого раунда потерял всякий интерес. Все это уже было чисто как спектакль. Шансов никаких не было.

— Макгрегор выглядел, мягко говоря, беспомощно.

— Да.

Дмитрий Бивол и Сауль Альварес
Дмитрий Бивол и Сауль Альварес.
Фото Getty Images

«Может, Альварес уже потерял интерес к боксу? Не такой острый, не с теми глазами боксирует»

— Когда ты узнал результат боя Бивол — Альварес, удивился?

— Когда я сказал, что не смотрю бои, уточню — хайлайты-то я вижу или какие-то результаты просто. Когда объявили победу Бивола, он, мне кажется, тоже был удивлен. И в то же время рад. По его лицу было видно, что он не был уверен, что выиграет. Ну, даже это не заставило меня пересмотреть бой.

— Но бой был интересный.

— Альварес мне нравится как боксер, он очень техничный, показывает красивый бокс. Конечно, его очень хорошо ведут, раскручивают. Эти прыжки в весе в любом случае проходят не очень хорошо. Он маленький для этого веса. Даже для Бивола, который сам небольшой в этом весе. Когда меня спросили, я сказал: «Вот в школе мы смотрим на старшеклассников и думаем: «Ой, они большие». Мы могли бы с кем-то на класс постарше побазарить, если по-народному сказать. А Канело на несколько классов ниже. Наш, полутяжелый вес — с ним нельзя шутить. Такой был мой посыл. Человек поднялся до нашего веса и рассчитывает, что будет кого-то здесь бить? Пусть не делает так.

— Ну, он явно переоценил свои возможности.

— Я не думаю... Больше скажу — может, он уже потерял интерес к этому, не такой острый, не с такими глазами боксирует. Все эти деньги, внимание притупляет человека. Думаю, он на этот момент уже был не таким голодным, не с тем настроем.

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— Хотя с Сергеем Ковалевым в концовке он сильно разобрался. Причем мне казалось, что у Сереги были шансы.

— Я сам, опять же, не видел бой, но от тех, кто следит, слышал, что Альварес даже проигрывал Сергею.

— Мне кажется, по очкам проигрывал.

— Да, но Альварес же нокаутировал Ковалева. Можно сказать что угодно — лаки-панч, еще что-то, но нокаут есть нокаут. Вот даже я в своем крайнем поединке проигрывал по очкам.

— Ты знаешь, что было в записках?

— Да, конечно. Бой кончился в восьмом раунде, по запискам вроде бы проигрывал 2-5. Хотя по бою такого не было. А если говорить о поединке Ковалева и Альвареса, говорят, что Альварес и по бою проигрывал.

— Если бы Сауль предложил тебе бой, было бы интересно?

— Когда у него был пояс, который он выиграл у Ковалева, у меня была мотивация. А когда у него нет пояса — интереса как-то нет.

— Большие деньги.

— Деньги — это хорошо, но для меня это не самое главное. Меня как-то всегда больше привлекали титулы.

— Главная мотивация — спортивная составляющая.

— Да. В любительском боксе основное — это звания, стать чемпионом мира, олимпийским чемпионом. В профессиональном боксе же, конечно, идет чистое зарабатывание денег.

— Ну, без славы, без статуса — никуда. Пояс чемпиона — это большой почет.

— Да, для меня это важнее.

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— Хорошо, если бы Сауль был чемпионом и предложил тебе бой, ты бы согнал вес и опустился в его категорию?

— Да, я смог бы.

— Сколько ты в жизни весишь?

— Где-то около 90 килограммов. Может, 87-88.

— То есть, примерно 10 килограммов спускаешь?

— Ну, 87-88 — это если хорошо кушаю. Обычно начинаю тренировочный лагерь с весом 86. Это мой рабочий вес. Мне это нужно, потому что в лагере идет работа с железом и так далее.

— Нужна сила, чтобы ты был сыт, мог выполнять действия.

— Да, чтобы травм не было.

— То есть в целом ты бы мог спуститься чуть ниже?

— Я бы смог, да. Не знаю, смог бы боксировать (смеется). Но на весы бы встал.

Александр Усик
Александр Усик.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Уже устал от разговоров, что завидую Усику»

— В любителях много гонял?

— Немного. Боксировал в 81, потом мы с тренерами решили попробовать 91, посмотреть, как я там. Так вышло, что у меня не вышло поехать на какой-то международный турнир, и мы поехали сразу на чемпионат России. Для меня было принципиально выиграть чемпионат, и я остался в этом весе. А так, изначально задумка была просто проверить. Вес у меня никак не поднялся, даже когда я с Усиком боксировал.

— Ты поэтому и поехал на Олимпиаду в 91, потому что выиграл чемпионат России.

— Да. Я уже выиграл путевку, именную лицензию. И мне надо было оставаться в этом весе. В день боя с Усиком я весил 83 килограмма 800 граммов, кажется. Усик тогда был 91 килограмм и гонял вес. Немаленький. Но все равно, неплохо вышло.

— Ты с ним до этого уже боксировал?

— Да, на одном чемпионате, и еще была матчевая встреча в Калининграде.

— Знаю, что ты посылал его в нокдаун.

— Да, два раза. На чемпионате мира и на Олимпиаде.

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— В корпус или в голову?

— В корпус.

— Левой рукой?

— Правой. Он же левша. Я правой ударил. Судья показал, что я ударил его за спину. Как можно ударить левшу за спину правой рукой? Многие не знают этот момент. Тогда у меня забрали 3 очка. Они отсчитали нокдаун и сделали замечание. Когда делают замечание — это минус 2 очка. Еще и нокдаун аннулировали — еще минус очко. А Усик — кто хочет, может посмотреть наш бой на Олимпиаде — бегал, кружил, и считали нормально.

— Ты считаешь, что выиграл тот бой?

— Я считаю, что не проиграл. И не один я так считаю. Перед боем с Ярдом нас пригласили на поединок Фьюри с Чисорой. Мы ехали с другом, вместе с нами — боковой судья. Мой друг любопытный, любит много вопросов задавать. Он показал этому судье наш бой с Усиком на Олимпиаде и спросил, кто выиграл. Тот судья сказал, что я выиграл. Причем он меня не узнал, друг только потом сказал ему, что это я боксировал.

На самом деле, я уже устал от разговоров о том, что я завидую Усику или что-то такое. Мне задают вопросы — я отвечаю. Никаких проблем не вижу. Я тоже добился каких-то результатов в профессиональном боксе, зачем мне ему завидовать? Он делает свою работу, я уважаю его, как и каждого боксера. Быть боксером — не очень легко.

Артур Бетербиев
Артур Бетербиев.
Фото Getty Images

«Не связываю будущее с Канадой. Хотел бы вернуться в Россию»

— Поговорим про Канаду. Как долго ты уже там?

— По-моему, уже десятый год.

— В Монреале?

— Да. Когда я туда переезжал, это для всех нас было жестко. Мне поставили условие, чтобы я переехал вместе с семьей. Если бы такого не было, я бы, наверное, спокойно туда-сюда ездил. А мне изначально поставили такое условие от промоушена, чтобы меня было легче раскручивать. После первых боев меня даже стали узнавать в городе. Потом у меня пошли суды... Когда в меня должны были вкладывать деньги, чтобы раскручивать, — со мной, наоборот, судились.

— Кто?

— Сначала я судился с менеджером, потом с промоутером. Люди должны были в меня вкладывать, развивать мою карьеру, а они меня, наоборот, тормозили. Даже когда был суд с промоутером в 2017 году, когда я выиграл первый пояс IBF, — за несколько дней до боя промоутер хотел отправить юристов, чтобы заблокировать поединок. Только когда я вышел на ринг, я поверил, что этот бой есть. Такие напряженки остаются за кадром, но вот такая у меня была ситуация.

— А менеджер не хотел попытаться поговорить с тобой?

— Ну, у меня же уже шел процесс, но они — нехорошие люди, редиски.

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— А в чем был спор?

— Ни в чем. Мне нужно было, чтобы он уважал пункты моего контракта. Ну, сейчас я, наверное, не могу говорить детали, но претензии были не в деньгах. Я просил уважать контракт, который мы подписали. А они уходили, оставили меня.

— В итоге все разрешилось.

— Ну, в итоге я в TopRank c 2017 года. Но я подписался с ними позже. Они организовали бой за пояс IBF, но это еще было с моим старым промоутером. Я уже ушел, но они имеют какие-то отношения с ним.

— В Канаде тебе нравится? Твоя семья полностью интегрирована? Дети в местной школе учатся?

— Да. У меня и мама там. Я — младший в семье, с младшим у нас живет мама. Я — счастливчик (улыбается). Мы живем дома вместе. Мама легко согласилась приехать. Поначалу не приезжала, а потом ей стало скучно дома. На самом деле, я не скажу, что связываю будущее с Канадой. Я формировался как личность больше в России. Я бы хотел вернуться, продолжить жить здесь[в России]. А вот дети — не знаю, как они.

— Сколько их у тебя?

— Четверо.

— Красавец!

— По-моему, 12, 10, 9 и 5 лет.

— У них может быть другой выбор.

— Я к чему это все: когда был в любителях, я жил в Москве, в Магнитогорске, в Каспийске. Мое географическое положение менялось. К переезду в Канаду я отношусь так же. Я чисто из-за бокса попал в эту страну. Поначалу у меня была промоутерская компания в Монреале. Сейчас у меня работодатель — американец, Боб Арум, TopRank, но я продолжаю тренироваться в Монреале, потому что вся моя команда там. Я не могу покидать Монреаль, потому что карьера до сих пор идет.

— То есть там зал, тренер, все условия?

— Я бы не сказал, что там сверхъестественные условия.

— Обычный, спокойный зал?

— На самом деле в Канаде уровень бокса намного ниже российского. В Канаде работает профессиональный бокс, потому что они собирают залы. А любители у них очень слабые. По-моему, последний канадский олимпийский чемпион — Леннокс Льюис. А это было очень давно. Я же вижу ребят, которые там тренируются, — там не вкладываются в бокс. Вот у нас, в России, в последние годы серьезно вкладываются.

— Это фантастика, да.

— Даже при мне, когда я боксировал в любителях, победителям давали медаль и, может, цветы или грамоту. А сейчас дают машины и так далее. Представляю, какая мотивация у ребят, если они могут выиграть на чемпионате России машину, плюс еще какие-то денежные призы. Это правильно, я считаю, что так вкладывают в бокс.

— Это сильно мотивирует. На последнем чемпионате России победитель поделил с тренером 500 тысяч рублей и получил машину. Какой национальный чемпионат может похвастать такими призами?

— Мне кажется, таких нет. Если я не ошибаюсь, в Канаде призовые за олимпийское золото — 10 тысяч канадских долларов. Единоразовая премия. Это очень мало.

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— Тем не менее за 10 лет Канада в каком-то смысле стала твоим домом. Как много времени за год ты там находишься?

— Я нахожусь там практически все время. Я круглый год тренируюсь, привязан к залу. Вот, после боя я приехал сюда, месяц дома. Ну, как дома, катаюсь (улыбается). В прошлый раз тоже приезжал. Летом мы обязательно приезжаем на три месяца. У меня домашние очень любят Россию. Наверное, потому что школы нет, поэтому сюда хотят.

— Я правильно понимаю, что ты принял канадское гражданство?

— Да. Ну, я не принял его, а, как сказать правильно... Когда начались эти события, мне, наверное, повезло. Как раз подошло время, когда я смог получить гражданство. Если бы я его не получил, я думаю, меня бы аккуратно проводили.

— Пояс бы забрали...

— Да, просто остановили бы. Больше, чем уверен, что так и было бы. Я связался с нашим руководством бокса, со всеми связался. Мне сказали: «Делай так, как тебе нужно, как тебе лучше». Варианта «как лучше» не было. Надо было что-то делать.

— Бокс — твоя жизнь, безусловно.

— Это моя работа. Я отношусь к боксу как к работе, и так и есть. У меня нет других бизнесов, другие вопросы я не решаю.

— Главные твои вопросы — в ринге.

— Да.

Артур Бетербиев
Артур Бетербиев.
Фото Getty Images

«Я наелся этого любительского бокса...»

— Правильно понимаю, что ты оцениваешь работу твоего промоутера Боба Арума как очень хорошую?

— Все познается в сравнении. Когда сравниваешь с тем, что было... Конечно, TopRank — большая компания. Помню, еще в самом начале, когда у нас были переговоры, у меня были предложения из Америки, Германии и Канады. Мы связывались с Матвеем Коробовым, потом с его отцом. Мне сказали: «Канада — это очень хорошая страна». Они же давно живут во Флориде. Отец Матвея сказал мне: «Если ты связываешься с какой-то компанией, это очень хорошо. Надо обязательно». Коробов сам, по-моему, был уже в TopRank на тот момент. У меня изначально, еще до отъезда в Канаду, был разговор с TopRank, они буквально на неделю опоздали, я на тот момент уже подписался с канадцами.

— Golden Boy не делали предложение?

— Нет. Я приехал в Канаду, мне начали делать тесты. Я же уже был возрастной для любителей, тем более проиграл на Олимпиаде.

— Тебе уже было 28.

— Да. Я уже считался возрастным. Видел, что в любителях на меня особо уже не ставят, и уехал. На самом деле я наелся этого любительского бокса, но не хочу плохо говорить.

— Там же постоянные сборы. Ребята проходят большие испытания, дома не находишься, много поездок, много боев — по 3-4 за каждый турнир. Плюс сборы, контрольные спарринги, конкуренция.

— Я же прошел через это, 10 лет был в сборной России по взрослым. И в юношеской сборной тоже был. Становился призером чемпионата мира по старшим юношам. Единственное — в юниоров не попал. На самом деле я считаю, что бокс начинается только во взрослом боксе.

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— Детские, юношеские победы иногда бывают не очень хорошими с точки зрения психологии. Бывает, что все отдаешь в юношеском боксе, а потом приходишь во взрослый — и сил уже нет.

— Я согласен. Вспоминаю свой подход из детства, как я выбирал шлем, перчатки, чтобы все было правильно. А в зале некоторым было шлем надеть трудно, типа ты боишься... У меня такого не было, я всегда говорил, что у меня только одна голова и заменять ее еще не научились. Я и сейчас советую любым начинающим боксерам работать правильно, чтобы шлем был хороший, хорошие перчатки. Подход должен быть правильным.

— Это в первую очередь о здоровье, а не о том, что ты чего-то боишься. Ты всем говоришь, что хочешь быть хорошим боксером. Если завоюешь четвертый пояс, будешь считать себя хорошим боксером?

— Не знаю. Я не считаю, что иметь три пояса — это быть хорошим боксером.

— Это какие-то внутренние ощущения?

— Я бы хотел быть еще лучше. И по навыкам, и по всему. Я мог бы стать еще лучше, научиться чему-то еще. Такое желание у меня есть до сих пор.

— То есть ты все еще слушаешь тренера, пытаешься находить что-то новое?

— Конечно, сложно, чтобы тебя кто-то удивил, когда ты 30 лет в боксе. Но все равно до сих пор есть тяга к новому. Или когда тренер из Америки приезжает показывать какую-то комбинацию, я смотрю и говорю в шутку: «Если я научусь этому — стану хорошим боксером!»

— Расскажи про свой график. Как ты хочешь строить свою подготовку? Что тебе нужно, какие этапы, что ты делаешь?

— Нужны основные 8 недель. До этих 8 недель я уже в хорошей форме, тренируюсь. Не было, чтобы я за 8 недель начал готовиться к бою. Я люблю побольше потренироваться. На самом деле бывает, меня аккуратно проводят из зала, говорят: «Все, Артур, хватит».

— Немножко тормозят.

— Да. Ну, это тоже хорошо. Поэтому до сих пор хочется чему-то научиться, что-то поправить, улучшить.

— Что входит в эти 8 недель?

— ОФП, качка, спарринги.

— Ты работаешь с железом?

— Да.

— Много?

— Не сказал бы. Делаю жим лежа, штангу. Силовые.У меня тренер по ОФП, он уже 40 лет работает с боксерами, у него есть свои комбинации, упражнения. Он печется обо всем этом, он — автор этих упражнений, своя методика. Кардио у него интересное.

— Подтягивания, отжимания?

— Это тоже есть, но немного. Когда я приехал, этот тренер меня заинтересовал. В боксе меня сложно удивить, у меня было много тренеров. За любительскую карьеру я, наверное, поменял 10 тренеров, каждый что-то новое привносил. Боксерский тренер в Канаде, Марк Рэмзи удивить меня не может, но мы хорошо работаем.

— Он же прислушивается к тебе, наверняка обсуждаете?

— Да. В этом плане это его плюс. Если бы он упирался и стоял на своем, я бы тоже упирался.

— По сути, стиль ты не поменял, только улучшил? Ты и в любителях работал первым номером, давил.

— Когда я перешел в профессионалы, моим первым соперником стал Кристиан Круз, по-моему. Я же сразу перешел, не делал переход через нижние лиги, сразу — в профи. Он мне как по уху ударил — три дня звенело и болело. Мы же в любителях в шлемах тогда были, это сейчас их нет. В общем, такие мелочи очень важны. Тренер из Америки, Джон Скалли — сам профессиональный боксер. Когда я с ним работаю, я чувствую, что он боксировал, был в каких-то ситуациях, что-то подсказывает. Марк Рэмзи — любитель, он немного другого плана. Мысль есть, но как-то по-другому. А когда лапы с боксером держишь, уже все другое. Не знаю, может, это я сам себе так внушаю.

— Из 8 недель сколько спаррингов? 4 недели?

— Да, 4 недели.

Дмитрий Бивол и&nbsp;Сауль Альварес. «Канело не в свой вес залез? Это женские разговоры». Тренер Бивола: Альварес, Бетербиев, дискриминация

— Сколько бывает спарринг-партнеров?

— По-разному. Вот, например, когда я готовился с Маркусом Брауном, у меня практически всегда был один спарринг-партнер. Молодой, крепкий парень, но не мог выдержать со мной 3 раунда. 2-3 раунда — максимум, не подряд. Мы всегда ставили так: один раунд с ним, потом раунд на лапах или снаряды, потом опять раунд с ним. Мы приглашали спарринг-партнеров, но многих не пускали тогда из-за этих тестов. В то время у меня было 1-2 спарринг-партнера. Сейчас уже побольше. В последний раз было 4 человека. Большие спарринги были, 12-раундовые. Мне это обязательно нужно, я люблю это.

— Сколько делаешь 12-раундовых спаррингов?

— Пару делаю. Мне самому интересно чувствовать это.

— В какой экипировке работаешь? Какие перчатки нравятся, сколько унций?

— Я люблю 18-е. Ну, и со спарринг-партнером хорошо бывает.

— Ты же в Rival, по-моему, боксировал?

— Да. Ну, у тренера какие-то соглашения, мы так и остались с первого дня.

— Тебя устраивает?

— Да. Я как-то не зацикливаюсь на этом.

— Некоторые выбирают. Когда у тебя бой, ты говоришь, в каких перчатках хочешь боксировать, или как получится?

— Я с первого дня в Rival, так и иду. Я, конечно, могу сейчас подписать контракт с кем-то другим, но мне как-то не хочется... Я с ними начал, а сейчас уходить... Я могу уйти от них в любой момент и взять другие перчатки.

— Но руки целы, все комфортно, зачем менять?

— Да. Ну, там же еще тейпирование, это основное. Перчатки тут не совсем помогают. Тейпирование — это важный момент.

— Кто тебе тейпирует руки?

— Расс Анбер в основном. Он же — президент компании Rival. В последних нескольких боях мне тейпировал руки Люк Винсен, он — ассистент моего тренера. Он работает катменом. В последних двух боях работал с ним.

Артур Бетербиев и Энтони Ярд
Артур Бетербиев и Энтони Ярд.
Фото Getty Images

«Если бы мне дали еще один бой с Ярдом, я бы отбоксировал лучше»

— Поединок с Ярдом. Бой получился хорошим, местами была достойная конкуренция. Ты пропустил удар в пятом раунде, была пауза.

— Там было несколько раундов.

— В одном из них ты явно пошел назад. Это был один из самых тяжелых раундов в твоей карьере? Я не видел раньше, чтобы ты шел назад или явно было заметно, что ты пропустил удар. А тут — шагнул.

— Я не только тогда, но и обычно шагал назад. В этом бою у нас была стратегия, мы готовились. Мы в любом случае не знали, что будет делать Ярд: пойдет на меня или нет. Мне кажется, у них был план действовать аккуратно, не идти на меня. Но когда я его заманил, показал, что иду назад, пропускаю... Не хочу говорить, что я такой крутой боксер и привел его к этому, но на самом деле к этому удару, который я пропустил, я подводил его несколько раундов. Я жертвовал, пропускал несколько раз, шел назад. Тяжело, когда он не идет на меня. Потом мы узнали, что судьи отдавали ему предпочтение в каждом раунде. Если бы он держался своего плана, ему было бы лучше. Может, он бы не пропустил тот удар. А он пошел на меня, потому что почувствовал, что я где-то пропустил. Ну, это тоже была игра, мы к этому шли.

— Я правильно понял, что во время поединка вы узнали, что судьи отдают ему предпочтение?

— Ну, я не знал ничего, тренеры знали.

— Но Ярд тебя удивил?

— Не сказал бы. Если бы мне дали еще один бой с ним, я бы отбоксировал лучше. Свои моменты сыграли свою роль: бой в Англии, весогонка, может быть. Но я не скажу, что потерял в ринге контроль.

— Но скорость у него неплохая.

— Он достаточно быстрый, но не такой, как он говорит. Он говорит, что я медленный. Ну, лучше быть таким медленным, как я, и выигрывать, чем проигрывать.

Артур Бетербиев. Артур Бетербиев: «Побью Бивола, Ковалева, Гвоздика и Канело по очереди»

— Бой был классный, была видна конкуренция.

— Это же хорошо. В любом случае, интрига есть всегда, я не говорю, что я выше его на голову. Но по бою — мы же готовились 8 недель, обсуждали каждый момент. Если я захожу в ринг, и у меня от какого-то удара меняется план, то это неправильно. Если я работал 8 недель, то я должен показать это в ринге. Должен что-то сделать, в первую очередь для себя.

— Бой с Гвоздиком. Ты готовился к такому поединку? Ты понимал его психологическое состояние? Или думал, что он будет больше сопротивляться? С виду казалось, что он просто сдался. Ты ждал большего?

— Если бы я перед боем сидел и думал, чего я жду от него, то было бы сложно готовиться. Я стараюсь не думать о таких вещах. У нас есть свои задачи, надо фокусироваться на них. А что касается боя — то, что требовал угол, я делал. Мы же по ходу сборов готовимся, обсуждаем разные моменты. Когда я слышу одно слово — уже понимаю, что надо делать. Не надо говорить все. Поэтому план у нас хорошо пошел. Мне кажется, Гвоздик физически устал к концу, не выдержал прессинг.

— Ты чувствовал, что удары в корпус наносят ему урон?

— Да, конечно. В ближнем бою чувствовал, что он эти удары не любит.

— Защититься от них он, по большому счету, не мог. Было больно смотреть.

— Ну, даже удары в корпус — он останавливается, а судья не реагирует. Человек несколько раз касался пола третьей точкой опоры, а счет ему не открывали — странно. Я ему в корпус четко попал, он начал качаться, а судья не отреагировал.

Я люблю выполнять план, слышу, что мне говорят, мне это важно. Если я слышу что-то, что идет вразрез с тем, как я считаю, я не буду это слушать. Поэтому, когда мы готовимся, у нас уже идет хороший контакт, формируется план. В бою мы уже говорим на одном языке, понимаем, к чему идем.

— Я слышал, что Гвоздик хочет вернуться. Как думаешь, он сможет подняться наверх?

— Не знаю, это надо у него спрашивать. Гвоздик — хороший боксер, думаю, он еще может поделать дела.

— Ну, он еще и не такой взрослый.

— Относительно. Младше меня, наверное.

Александр Усик
Александр Усик.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Усика можно понять — как врачи понимают больного. Боксеры же много пропускают»

— Ты не смотришь боксерские поединки, не интересуешься боксом, что звучит нелогично для чемпиона мира. Но все же, скажи, что ты думаешь по поводу боя Фьюри — Усик? Я так понимаю, этот поединок все же состоится.

— Вот, меня приглашали на бой Фьюри с Чисорой, у нас была битва взглядов с Ярдом. Фьюри и Чисора устроили мощное шоу, собрали полный стадион — кажется, 65 тысяч человек. Я, наверное, в первый раз в жизни увидел такой мощный турнир. Если Фьюри выйдет против Усика в такой же форме, как против Чисоры, то даже не очень хорошо подготовленный Усик может победить. Усик поинтереснее Чисоры, да и помоложе. Фьюри — Чисора — это не тот бой, который я бы хотел посмотреть, например. Даже не знаю, как они там досрочно остановили бой: была атака или не была, или он упал от усталости... Мне было непонятно. Бой был не очень. Фьюри, по-моему, в третий раз встречался с Чисорой, мне кажется, им было уже неинтересно, они и так прекрасно знают друг друга. Если он будет драться с Усиком, то, думаю, будет серьезно готовиться. К Чисоре он, по-моему, готовился несерьезно. Так, за неделю подготовился (смеется). Не удивлюсь, если все так и было, он может такое сделать.

— Кто фаворит — Фьюри или Усик?

— Не знаю, честно говоря. Это же нужно изучать... Я, конечно, могу что угодно сказать, но не хочется. Люди же слушают. Потом выиграет не тот, кого я выбрал... Вот, у Усика был бой с Джошуа. Накануне, за день до боя у меня брали интервью, и журналист начал меня ковырять по Олимпиаде, по бою с Усиком. Я же живой человек, могу быть с чем-то не согласен. Я и начал говорить, что не согласен с исходом этого боя. Вот, он начал меня ковырять, и я уже не заметил, как чуть-чуть ушел... Он тут же меня спросил, как закончится бой Усика и Джошуа. У меня же тоже чувства... Я, честно, думал, что Джошуа выиграет. Человек из крузервейта поднялся в тяжелый вес и сразу же боксирует с чемпионом... Ну, я не изучал же их, не смотрел Джошуа, не знал, в каком он состоянии. «Кто будет лучше готов, тот и победит», — я сказал так, но это, конечно, срезали. Оставили цитату, что Джошуа победит.

— И это было объективно. Меня тоже спрашивали журналисты перед первым боем, и я тоже говорил, что выиграет Джошуа. По-моему, давал 60/40 на Джошуа. Ну, он же очень большой. У Володи Кличко выигрывал, были у него и другие большие победы. Ребята, кто не боксировал с супертяжеловесами, не представляет, что такое один прямой джеб — это как бревном по голове. Но то, что мы увидели в исполнении Усика...

— Я не видел этот бой (улыбается). Я так понял, что у Джошуа проблемы с левшами. Я у кого-то спрашивал, есть ли у него бои с левшами — похоже, в профессиональной карьере вообще не было.

— Может быть.

— Это большой минус. Если тренер не может подготовить тебя к левше — это минус и тренеру. По-моему, он [Джошуа] поменял тренера сейчас.

— У тебя есть история с Усиком. Ты бы вышел боксировать с ним?

— Конечно.

Артур Бетербиев. «Уважаю труд Усика. Его результаты — это очень круто». Большой разговор с Артуром Бетербиевым

— И даже в категории выше?

— В первом тяжелом я бы с ним побоксировал. Почему? Когда у меня были переговоры с TopRank и Эдди Хирном — тогда я еще не подписал контракт с TopRank — Усик стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом, а у меня был пояс IBF. Сказал Хирну тогда: «Если в течение года гарантируешь бой с Усиком за абсолюта, то я выйду на этот вес». Я был готов. Но они промолчали, не дали ответ. Поэтому я пошел в TopRank. Условия были примерно одинаковые, у Хирна даже чуть получше.

— То есть они связались с Усиком?

— Да, конечно.

— Сказали, что ты готов с ним драться?

— Да, в его весе. Конечно, я понимаю их... Может, на его месте я бы тоже не пошел боксировать со мной. Кого они в итоге выбрали? Беллью?

— Да, Беллью.

— Они сделали добровольную защиту в первом тяжелом. Я бы на его месте тоже перешел в тяжелый вес.

— Считаешь себя неудобным соперником для Усика?

— Нет, я так не считаю. Это его спросить надо. Я левшами еще в любителях, по-моему, еще в молодежке, наелся. В порядке вещей их воспринимаю. Если ты боксируешь с левшой, ты должен знать элементарные вещи: как за ногу, за руку заходить. Если ты знаешь эти моменты — никаких проблем нет. И с левшами, и с правшами. Мне кажется, тут больше минусы тренеров. Ну, и боксеров, если они не могут, если есть какие-то проблемы, комплексы.

— Саша Усик — великолепный боксер, вопросов нет. Но в последнее время он обрушился с очень неприятными разговорами в адрес России, с осуждением и так далее. Мне кажется, что бой между вами реально может осуществиться. Его высказывания могли бы стать для тебя дополнительной мотивацией?

— У меня в любом случае была бы мотивация. Ну, а его слова... Думаю, его можно понять, как врачи понимают больного. Они же с пониманием относятся к больному, не осуждают. Боксерам тоже нужно делать какие-то скидки. Боксеры же много пропускают по голове — тем более в тяжелом весе. Нужно делать скидку, не обижаться на него, отнестись с пониманием. В тяжелом весе же тяжелые удары.

— Я так понимаю, ты не сильно погружаешься в эту историю...

— Как профессионал, как боксер я бы не ставил эти вещи вперед. Это неправильно. Это может, наоборот, замотать меня или загрузить. Считаю, что такие вещи не должны тебя дергать.

— То есть ты бы это отсекал?

— Да, я бы отсекал это. Постарался бы хорошо сделать свою работу, а потом уже можно и поговорить.

— Сейчас он в прямых эфирах говорит такие вещи... С Сашей Поветкиным затронули эту тему, он сказал: «Если бы встретил его — серьезно поговорил бы с ним». Мягко говоря, очень некрасиво и неправильно он отзывается о нашей стране. И просто оскорбляет. Ну, бог с ним.

— Тогда Поветкину надо вернуться и поговорить с ним (улыбается). В чем проблема? Мы же цивилизованные люди, боксеры, джентльмены. Все можно решить в квадрате. Делать эти вещи на публику... Я могу наделать шухера, но не люблю эти вещи. Не нравится играть на публику. Усик же тоже делает эти заявления на публику. Мы же не знаем его истинные намерения. Непонятно, какие у него мотивы.

Артур Бетербиев
Артур Бетербиев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Я не делал ему бросок, я с ноги заехал — вертушкой»

— Есть скандальная тема, касающаяся сборной и Геннадия Машьянова (тренер Дмитрия Бивола). Было, что ты где-то не сдержал эмоции и в спарринге с одним из боксеров (Эдуардом Якушевым) сделал бросок через бедро. Ты говорил, что у тебя есть версия, почему так случилось.

— Норма сдержанности — ее же ставит каждый человек. Есть какой-то норматив сдержанности? Если один раз плюнули в лицо и ты ничего не сделал — ты сдержанный? Второй раз плюют — тоже сдержанный? А если третий раз — ты же можешь сорваться? Ты же обычный человек. Я тоже обычный человек. Там был такой момент: человек бил меня после стопа, после гонга. Я ему один раз сказал, чтобы он так не делал, второй раз сказал, третий. Ну, не слышит человек. Проигрывает по ходу раунда, а в конце, когда я уже не могу его ударить, он...

— Исподтишка?

— Не хочу принижать этого человека, просто у него такой стиль был. Я же не первый день его видел, мы много раз работали, хорошо друг друга знаем. Он знает, на что способен я, я знаю, на что способен он. Он — хороший боксер, у нас были хорошие спарринги, но я не люблю такие нечестные моменты. Честно скажу — я не делал бросок, я ему с ноги заехал. Вертушку сделал.

— Ничего себе! У тебя есть какая-то техника, умеешь?

— Конечно.

Александр Усик. «Усик — фартовый попрыгунчик. Я ему не проиграл». Артур Бетербиев смотрит два своих боя с украинцем

— Карате занимался?

— На шпагат сесть могу.

— Какая была у него реакция?

— Ну, меня хотели чуть ли не дисквалифицировать.

— А как тот парень отреагировал?

— У него зуб сломался, по-моему.

— После этого он продолжил тебя бить после стопа?

— У нас уже кончился спарринг, было три раунда, все случилось после третьего. Если говорить о Машьянове — его, по-моему, даже не было на этих сборах, он откуда-то это услышал. Нельзя рассказывать эти вещи, говорить, как что было. Я же тоже много что знаю, но не говорю: «Этот боксер такой-то, а тот — такой-то», хотя могу рассказать.

— То есть это правда, но ты не считаешь, что это нужно рассказывать?

— Да. Я, конечно, не считаю, что прав, что так поступил. Это было на эмоциях. Но я считаю, что любой на моем месте сделал бы так же. Мы с этим парнем потом тоже поговорили, он тоже все понял.

— И вопрос закрылся?

— Да.

Кадыров сказал мне: «Я тебе помогу всем, чем смогу. Финансово, морально — все сделаю. Но в ринге должен боксировать ты»

— Ты говорил, что Рамзан Кадыров в какой-то сложный момент твоей жизни стал для тебя опорой и верным другом. Что это был за момент?

— Мне было 16 лет, у меня не стало отца. Я вернулся с первенства мира в Баку, а через 5 дней отец попал в автокатастрофу и погиб. Отец был очень рад, что я занял третье место на таком престижном турнире... После того, что случилось, у меня не было желания продолжать, был сильный тормоз. Помню, мама сильно меня поддержала. Как раз тогда пришло предложение из Москвы, из училища олимпийского резерва. Мама меня направила, я послушался ее, приехал в училище, а дальше уже пошло. Дальше — когда ты боксируешь, даже во взрослой сборной, за каждым боксером стоит какой-то авторитет, есть какая-то финансовая поддержка. Я боксировал в Чечне на турнире, мне Рамзан Кадыров сказал: «Я тебе помогу всем, чем смогу. Финансово, морально — все сделаю. Но в ринге должен боксировать ты». С тех пор он меня всячески поддерживает. Считаю, что он внес большую лепту в каждую победу.

— Про деньги.

— Какие деньги? (смеется)

— В профессиональном боксе. Какой гонорар был за последний бой?

— На хлеб с маслом хватило (смеется).

Артур Бетербиев. «Если Джошуа проиграет Усику — он слабый». Бетербиев — про Хабиба, эфир Кадырова и тяжеловесов

— Честно, очень интересно, если это не секрет. Мы же взрослые ребята.

— Мы же взрослые ребята (смеется). Я еще когда учился в училище, начал ходить среди цивилизованных людей, понял, что про зарплату никогда никто не спрашивает. Если сам человек не говорит. Ну, скажу так, гонорары у меня не такие большие. Думаю, в связи с тем, что меня не так сильно раскручивали, когда я был в Канаде. Я уже говорил: когда в первые годы моей профессиональной карьеры люди должны были в меня вкладывать, я с ними вместо этого судился. Например, ты находишься в другом городе или стране, а у промоутера все завязки с журналистами... Они со мной судятся: какой смысл им меня пиарить? Мне кажется, с этим мне немного не повезло.

— Ну, думаю, сейчас у тебя момент, такая точка роста. Ты можешь ставить себе чуть-чуть другие задачи и увеличивать гонорар.

— Опять же, когда у меня пошли эти истории с промоутерами — я же не просил ничего такого. Могу сказать, какие у меня были гонорары за первые бои. За первый бой я получил 5 тысяч долларов. Символические деньги. Мне кажется, небольшие. Не знаю, за сколько делают первые бои в России, но там, в Канаде, это были небольшие деньги, потому что тебе нужно и квартиру снимать, и жить на что-то, и налоги еще есть. Я не просил много денег. Но то, что вы прописали в контракте, — будьте добры выполнять.

— Каковы твои цели на будущее? Тебе 38 лет. Дай бог, чтобы ты боксировал столько, сколько хочешь. Какие еще есть глобальные цели, может, не связанные с боксом?

— Есть изречение нашего пророка, или большие ученые так сказали, я точно не знаю: «Если ты хочешь помочь какому-то делу, скрой его так, как можешь». Поэтому не буду говорить о своих сокровенных мечтах, наверное, это было бы глупо. Ну, надеюсь, у Всевышнего на меня записаны хорошие намерения — лучше, чем мои планы. Я вверяю все ему и надеюсь, что все будет так.

Бокс
Александр Усик
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Рамзан Кадыров
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