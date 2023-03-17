«Такими боями Гассиеву ломают карьеру. Он катится вниз»

Интервью с Сосланом Асбаровым перед его боем в Hardcore Boxing.

18 марта в Дубае (ОАЭ) состоится первый заграничный турнир Hardcore Boxing, в главном карде которого чемпион промоушена Сослан Асбаров встретится с бывшим обладателем титула WBO Global американцем Брэндоном Глэнтоном. Специальным гостем боксерского вечера станет легенда бокса Флойд Мейвезер.

Асбаров провел последний бой против Джоэла Шойгрина в декабре прошлого года на стадионном турнире Hardcore Boxing в Москве. Тогда россиянин одержал победу нокаутом в первом раунде.

Но российской публике Асбаров больше запомнился боем против Дмитрия Кудряшова. Несмотря на огромную разницу в весе, менее фактурный Асбаров одержал победу над опытным боксером единогласным решением судей.

3 марта же в Ереване состоялся бой Мурата Гассиева. Он победил нокаутом во втором раунде ранее небитого американца Балогуна и завоевал вакантный пояс WBA Intercontinental в тяжелом весе.

В преддверии противостояния с Глэнтоном в Дубае Асбаров поговорил с «СЭ» и обсудил возможные поединки с Гассиевым и бывшим чемпионом IBF International в первом тяжелом весе Алексеем Папиным, а также дал понять, что его карьера в кулачке отходит во второй план (Асбаров является в том числе чемпионом кулачной лиги Hardcore).

– Дубай – тот город, где хочется тратить деньги, где все вокруг гуляют. Сложно на фоне всего этого сосредоточиться на поединке?

– Не первый раз в Дубае. Тут, конечно, другие расходы, другие деньги, понимаю соблазн всего происходящего, хочется погулять. Но это все после [боя], сейчас другие планы в голове. Поэтому пока воздерживаемся от всего, тем более я не первый раз тут, поэтому нет такого и все идет по плану. Подошли к бою в хорошей форме.

– Чувствуешь, что появилась возможность заявить о себе всему миру?

– Конечно. Такой шанс не каждому дается, чтобы заявить о себе, показать себя во всей красе. Тем более оппонент достаточно крепкий парень – первый номер в Америке. Это хорошая заявка. Победа будет говорить о многом. Одержав победу, я войду в топ-15 мирового рейтинга [WBO].

– У тебя в основном победы нокаутом – что в кулачке, что в боксе. В каком из этих видов сложнее нокаутировать соперника?

– Даже сравнивать не стоит. Кулачка – это более опасный вид спорта в плане сечек, ушибов, ведь можно разбить себе лицо. А бокс – это тяжелая история. Там тонкостей много, нужно разбирать каждые детали, каждый раунд. Можешь разобрать в первой половине раунда, а во второй уже драться по-другому. Важен еще психологический момент. Тут много тонкостей не только в плане техники, но и в мышлении, психологии, в том, как нужно боксировать. Поэтому бокс тяжелее кулачки. В кулачке один удар может все изменить, поэтому, думаю, бокс – тяжелый вид спорта.

Сослан Асбаров и Брэндон Глэнтон. Фото Соцсети

– Не успел соскучиться по кулачке?

– На самом деле нет. Я провел боев пять, и последний бой – не так давно, я считаю. Кулачка отодвинулась на второй план, в моей голове бокс. Хочу полностью посвятить себя этому направлению, потому что история бокса совсем другая, нежели у кулачки. Там и деньги другие, и подготовка, и все остальное. В кулачке пока не вижу для себя интересного поединка. Единственный бой по кулачке, который мне интересен, – это с Лоренцо Хантом. Если он осмелится, примет бой, это будет громкое событие для всего мира. Тут важна финансовая сторона – и полный газ.

Я за интересные, громкие бои, а так, в кулачке я не вижу сейчас какой-то интерес для себя. Другие планы, другие интересы сейчас. За двумя зайцами не будем гнаться, поэтому лучше пойду по одному направлению. А так, если поступит хорошее предложение, то почему бы и нет?

– Ты – самый высокооплачиваемый боец в Hardcore?

– Вроде бы да. Наверное. Озвучивать суммы не будем. В Hardcore вроде бы я. Анатолий [Сульянов, основатель Hardcore. – Прим. «СЭ») говорит, что я – самый высокооплачиваемый боец. Надеюсь, что это так.

– Какая цель мотивирует в боксе?

– Стать абсолютным чемпионом мира, быть первым в мировом рейтинге. Дальше – посмотрим. Пока преследуем эту цель, идем к этому. За три боя залететь на 33-е место мирового рейтинга – это о чем-то говорит. Победа над Брэнданом Глэнтаном еще быстрее приведет меня к этому.

– Есть вероятность, что состоится бой против Алексея Папина или Мурата Гассиева?

– Каждый спрашивает об этих боях... Конечно, это громкие бои. Громкие бои в России, интересные. Гассиев и Папин – хорошие боксеры. Но я не гонюсь за их именами. Сейчас я не менее медийный, чем они. Для них лучше было бы подраться со мной в плане медиа, чтобы о них вспомнили, а то их уже забыли. Гассиеву дают каких-то оппонентов... Гассиев – хороший боксер, а этими боями ему просто ломают карьеру. Сейчас он где? В каком рейтинге? Это к примеру. Он не идет в рейтингах. Делают [ему] бои, чтобы заработать. Я не сужу, это их позиция. А с Папиным – да, это громкий бой в России. Хороший, громкий профессиональный бой. Папин, Гассиев – хорошие бои, почему нет?

Сослан Асбаров. Фото Соцсети

– Гассиева критикуют за то, что он, грубо говоря, дерется против ноунеймов...

– Нет такого, что ноунеймы. Они-то тоже боксеры. Последние пару боев – да, он провел их с непонятными боксерами, и для него это плохо, он катится вниз. Просто Гассиева знаю как хорошего боксера, спортсмена. Если он хочет идти в рейтингах, достигать целей, то ему нужны абсолютно другие бои. То же могу сказать и про Папина. Не гонюсь за этими именами. У меня своя дорога. Хочу подниматься в рейтингах.

– Если будешь бросать вызов в случае победы, то кому?

– Не такой человек я, чтобы бросать вызовы. Я просто иду к цели. Кто на пути – все равно. Главное, чтобы я проходил эти препятствия и добрался до своей цели. Поэтому нет такого, что хочется бросить кому-то вызов. Будем тренироваться и пахать.