Выступил в роли груши и влюбился в улыбку. Как выглядит девушка Тима Цзю

Боксер встретил свою любовь в необычном месте.

Одной из первых, кто поздравил Тима Цзю с победой над Тони Харрисоном, стала его девушка Александра Константин. 2016 год стал знаковым для Тима не только по причине дебюта в ринге, но и из-за похода в боксерский зал. Там одна девушка попросила его подержать «лапы», пока она отрабатывала удары. Тим рассказывал, что обычно отказывает в подобных просьбах, но перед девушкой с такой улыбкой он не устоял.

Фото Соцсети

Пара продолжила общение и после тренировки — Цзю как настоящий джентльмен оплатил ее уроки, и их случайное знакомство перешло на новый уровень. По образованию Александра юрист, она вряд ли думала, что будет увлекаться боксом за пределами тренировочного зала, однако теперь почти не пропускает бои своего парня и всячески поддерживает его между ними.

Фото Соцсети

Если Тиму нужно сидеть на диете, Александра тоже будет сидеть на диете. Если Тиму нужно провести субботу за восстановительными процедурами, она тоже будет рядом. Хотя могла бы пойти отдохнуть с друзьями.

Фото Соцсети

«Она — моя опора. Она та, кто поддерживает меня. Человек, к которому я прихожу домой каждый день. Даже в трудные дни она всегда рядом со мной», — с любовью рассказывал Тим.

Фото Соцсети

У пары есть бульдог по имени Педро.

Фото Соцсети

Совпадение или нет, но именно со знакомства с Александрой карьера боксера неуклонно идет вверх.

Фото Соцсети