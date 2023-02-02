«А он не говорил, как меня после «стоп» били?» Бетербиев ответил на выпад тренера Бивола

Артур дал понять, что Эдуард Якушев спровоцировал его в спарринге.

28 января Артур Бетербиев техническим нокаутом выиграл у британца Энтони Ярда и защитил пояса чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе. Чтобы стать абсолютным чемпионом, Бетербиеву осталось забрать титул WBA, который принадлежит другому российскому боксеру — Дмитрию Биволу.

Тренер Бивола — Геннадий Машьянов — перед поединком Бетербиева и Ярда в интервью News.ru рассказал любопытную историю: как Артур во время спарринга бросил через бедро боксера Эдуарда Якушева, а затем начал бить его ногами. История широко разошлась, и в среду, вернувшись в Россию, Бетербиев рассказал журналистам свою версию произошедшего. Федерация бокса России устроила Артуру пышную встречу в аэропорту Домодедово.

— Артур, где же ваши пояса? Или не стали возить их?

— Да, чтобы не забрали у меня их, поэтому не возил (улыбается)... Вожу, конечно. Они у меня в сумке. Все три там.

— Хватало ли сил провести всю дистанцию? Вы закончили бой в 8-м раунде.

— Бой получился таким, каким получился. Были моменты, которые не получались и получались. Я по себе чувствовал, что просыпался, что ли, что разгоняюсь. То есть я наращивал темп, как мне кажется. Мы с командой еще обсудим этот бой.

— Вроде как Ярд сказал, якобы вы ему на ушко нашептали, что это был самый сложный бой для вас.

— Ему показалось. Я не говорил такого. Я поблагодарил его за то, что он дал хороший бой. Что я могу ему сказать? Я же не могу сказать: «Ты мешок, иди дальше». Сказал, что хороший бой дал, молодец. Все.

Энтони Ярд и Артур Бетербиев. Фото Reuters

— Какой ваш самый сложный бой в карьере?

— Пока его не было.

— Вы регулярно говорите, что хотите стать хорошим боксером. Когда вы при таком скоплении журналистов скажете, что Артур Бетербиев — хороший боксер?

— Когда стану, тогда и скажу, наверное. Пока еще не стал (улыбается).

— Как вы поймете, что стали хорошим боксером?

— Не знаю. Думаю, узнаю. Я не считаю, что иметь три пояса означает, что ты хороший боксер. Считаю, что мне надо много чему учиться в боксе, поправить кое-что в технике, в физической форме.

— 19 боев — 19 побед нокаутом. Какого рекорда вы бы хотели достичь?

— Чисто повезло мне.

— Нам так не кажется.

— Мне кажется (улыбается).

— Когда Тайсону Фьюри сказали, что вы главный панчер на Земле, он ответил: «В смысле? А как же я?!»

— С Фьюри я познакомился в 2013 году, когда впервые попал в Канаду. Мы сидели, и мне тогда он показался простым хорошим парнем. Сейчас, наверное, я поменяю мнение о нем (улыбается). Он может говорить что хочет. Тем более боксер в тяжелом весе пропускает тяжелые удары...

— Где бы хотели провести следующую защиту?

— Честно сказать, принципиальных моментов нет. Там, где будет честно.

— Лондон, Ярд, его родная публика. Ваши ощущения?

— В самом Лондоне было интересно так, спокойно. В спокойном районе были, гуляли, тренировались. Именно день боя показался мне напряженным в плане судей, туда-сюда.

— Оцените вероятность, что ваш бой с Биволом до конца карьеры не удастся провести.

— Никаких проблем нет в том, чтобы провести бой, если он захочет.

— А если этого поединка не будет, расстроитесь?

— Нет, зачем мне расстраиваться? Я выиграл, что смог. Если не суждено — значит, не суждено. Что делать.

— Какое у вас отношение к Дмитрию Биволу? Вы же вместе были в сборной, спарринговали.

— Он моложе. Чтобы вы правильно понимали: в 2012 году я выступал в 91 кг, и со мной ребят, которые выступают в 81 кг, не ставили. А он, по-моему, в 75 был или в 81 перешел. Как у меня может быть спарринг с тем, кто выступает в 81 или 75? Дима — хороший парень, он молодец. Выиграл пояс. Что я могу сказать... У меня только спортивный интерес — пояс.

— Бивол говорил, что вам нет смысла вызывать друг друга на бой. Разделяете его мнение?

— Я не вызываю его на бой. Я говорю: давайте сделаем этот бой.

— Нет смысла в вызове?

— В смысле нет смысла? Смысла в вызовах нет, конечно, когда один хочет, а другой — нет. Тогда смысла нет. Наверное, он больше знает, чем мы.

— Сейчас такая ситуация, что один хочет, а другой нет?

— Значит, так получается, раз он так говорит.

— Его тренер [Геннадий Машьянов] накануне вашего поединка рассказал историю, как вы спарринговали с Эдуардом Якушевым и что там был неприятный момент — вы перебросили соперника через бедро. Можете рассказать, что там произошло?

— Он только про [бросок] через бедро рассказал, да? А он не говорил о том, как он [Якушев] после «стоп» бил меня? Про это не рассказывал?

— Нет.

— Пусть он тогда заново расскажет, а потом я вам дорасскажу. После «стопа» нельзя же бить?

— Нельзя.

— Вот он меня бил после «стопа». Я его предупреждал несколько раз: не бей после «стопа». То есть раунд закончился, а ты там еще дорабатываешь.

— Не чувствовали ли враждебности к себе в Великобритании?

— Честно говоря, не чувствовал. Да, зал гудел, просто за него болели. Когда у меня был бой в Нью-Йорке с Джо Смитом, вот там, мне кажется, были нецензурные вещи. Вот там было чуть неприятно.

— В Лондоне нокаут произошел в тишине.

— Как у него что-то получалось, зал гудел. А как я — тишина. Вот в тишине поединок и закончился.

— Пересматривали бой? Какие впечатления?

— Я пересмотрел один раз этот бой. Есть вещи, которые я еще во время поединка чувствовал, что не получаются. И во время просмотра это увидел. Не хочу говорить, что я какой-то крутой, но к этому удару именно шел. В итоге выстрелил и попал. Я подводил его к этому весь бой.

Артур Бетербиев. Фото Reuters

— Не удивило, что после многочисленных атак Ярд стоял и не падал?

— Не удивило. Я же его сильно не бил.

— А почему?

— Нужно было потихоньку. Зачем сразу? Ведь еще публика пришла посмотреть на него.

— Когда планируете вернуться в ринг?

— Впереди Рамадан, когда я не выступаю, особо не тренируюсь — только один раз в день. После Рамадана где-то нужно два месяца [чтобы набрать форму]. Честно говоря, не могу ответить на этот вопрос.

— Кто вам интересен в качестве соперника, если не Бивол? Кого готовы рассмотреть? И интересно ли было вернуться в Англию?

— Не хотел бы следующий бой проводить в Англии. Нужно менять — чисто для разнообразия. Хотелось бы другое место.

— А когда слышите такие фамилии, как Каллум Смит, Джошуа Буатси, которые высоко стоят в рейтингах, они не вызывают интереса?

— Честно говоря, я их ни разу не видел. Я не смотрел их бои. Я не фанат бокса. Когда подписываю контракт, начинаю готовиться к поединкам.

— А вы фанат какого вида спорта?

— Еще никакого (смеется).

— ММА не смотрите?

— Нет, не смотрю.

— Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев желал вам удачи перед вашим поединком. Сейчас у Ислама важный бой в UFC [против Алекса Волкановски]. Может, что-то знаете об этом поединке? Может, что-то передали бы Исламу?

— Ему тоже желаю удачи! Ему и всем нашим бойцам всегда удачи!

— А про бой Махачева вы не в курсе?

— Нет. Тяжело... Поймите правильно... Тяжело, когда у тебя своя каша, параллельно следить за другими вещами... У меня это не получается.

— Когда выходили на бой, были на сто процентов уверены в своей победе?

— Нет, конечно. Я что, Мухаммед Али, что ль? Это Мухаммед Али мог сказать, в каком раунде закончит бой. А я обычный боксер.

— Не каждый может похвастаться статистикой из 19 досрочных побед в 19 боях.

— Повезло мне.

— Рассматриваете ли вы возможность подняться в вес повыше и там подраться?

— Да. Было бы интересно.

— Именно за титул?

— Конечно.

— Сейчас в этом дивизионе выступает Сергей Ковалев. Был бы вам интересен поединок с ним? Закрыть с ним старый вопрос. Правда, он без титулов. Без титулов он неинтересен?

— Он и тогда мне неинтересен был... Не хочу сказать ничего плохого про Серегу, но мне титул был интересен. У меня чисто спортивный интерес. Тем более когда мы россияне, соотечественники, будто я к нему или к кому-то другому неприязнь имею... Нет. Тут спортивный интерес.

— С кем бы из чемпионов в первом тяжелом весе хотели встретиться? Есть определенная цель?

— Честно говоря, я не знаю [имена чемпионов]. Нужно посмотреть.

— Спуститься ниже уже нереально?

— Почему нереально? Три дня не покушать.

— Получается [возможен бой] с Канело? Окончательно похоронить карьеру мексиканца хотелось бы?

— Но нужно не просто спуститься, нужно еще боксировать. Еще хотя бы двоечку сделать.

— Теоретически бой с Канело интересен?

— Когда у него был пояс в моем весе, мне было интересно. А сейчас как-то... Ну, Канело и Канело. Да, он хороший боксер.

— На какое место вы бы поставили себя в списке лучших российских боксеров-профессионалов за всю историю?

— Если я уже есть в списке, то это уже хорошо.

— Вам важны награды за лучшего боксера года по каким-то версиям?

— Я так сильно не беспокоюсь об этом. Главное — выигрывать бои.