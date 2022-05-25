«Канело не в свой вес залез? Это женские разговоры». Тренер Бивола: Альварес, Бетербиев, дискриминация

7 мая Дмитрий Бивол (20-0) одержал победу единогласным решением судей над Саулем Альваресом (57-2-2). На днях его тренер — Геннадий Машьянов — дал большое интервью You T ube-каналу USACHEV TV . Мы выбрали самые интересные моменты.

О дискриминации со стороны T-Mobile Arena (арена в Лас-Вегасе, на которой прошел бой)

— То, что без российского флага, оговаривалось перед боем. Санкции и все остальное. Всем российским боксерам запрещено боксировать на американском ринге, за исключением двух человек — это Бетербиев и Дима. Потому что они чемпионы мира и все такое. Когда перед боем подписывался дополнительный контракт, там было обозначено, что ни команда, ни Дима не имеют права на себе иметь ни символику российскую, ни какие-то знаки, связанные с Россией. Что все это будет расцениваться как провокация — что в таком случае бой могут отменить и что будут большие штрафы. Штрафы такие, что не стоит на ринг выходить.

«Т-Мобайл Арена», где мы боксировали, вообще была настроена не проводить этот бой. Был период, что стали искать другую арену. Но потом все же адвокаты плотно включились в работу и поставили арену перед фактом, что они занимаются дискриминацией, что их будут судить за это, что на них будут накладывать штрафы — на арену. И они согласились провести это мероприятие.

О судействе (судьи отдали Альваресу пять раундов, в том числе первые четыре)

— Это очень высококвалифицированные судьи. Видите, насколько грамотно они вели Канело к победе. Сделали ему задел в первых раундах. Обычно первые раунды — это разведка. Обычно в них дают ничью, если они несильно активные. Тут же с первых секунд боя началась работа без особой разведки. Каждый стремился сделать свою работу. Но тем не менее они решили сделать так [отдать первые раунды Альваресу] - не дай бог, бой поменяется, а тут такой задел — можно вытянуть человека.

Еще есть чемпионские раунды — когда в клинче стоят, никакой ясности в этой работе нет, и можно отдать раунд и тому, и тому. Они на это ориентировались: дадим первые раунды [Альваресу], а потом посмотрим, как все будет развиваться — и уже от этого будем танцевать. Будет Канело развивать успех — ему будем раунды отдавать, будет Бивол выигрывать — просто выровняются раунды, а в чемпионских раундах будут бороться — и отдадим их Канело, никто за это не упрекнет. Сейчас их упрекают за то, что они отдали Канело первые раунды. Которые Дима выиграл. Можно было один раунд отдать Канело, но он был равный — просто Дима меньше активности проявил. По чистоте ударов Дима эти раунды выиграл, был лучше... Но суть в другом: в квалификации этих судей сомневаться не приходится, но то, что они изначально играли на другой стороне, — это было явно.

О весе Альвареса

— То, что говорят, что Канело не в свой вес залез, — это все женские разговоры. Мое мнение: во время боя Канело был тяжелее Димы. Если Дима был 83 килограмма, то Канело — килограммов 85.

О своих переживаниях

— Положительные эмоции у меня начались после третьего-четвертого раунда. Бой начался, я два раунда посмотрел, дал Диме установки, поговорил с ним — как дальше действовать, как дальше продолжать бой, какой рисунок выдерживать. Сперва я был немножко на нерве, а потом успокоился. Дима спокойно вел бой, я давал некоторые корректировки — и Дима их выполнял. Оценивая ситуацию как зритель, я видел, что на каждое движение и более-менее успешный выпад Канело Дима отвечал тремя-четырьмя успешными ударами. Превосходство увеличивалось с каждым раундом. Я думал, что могут ничью дать — как-то вытянуть, но даже не думал, что Диме дадут поражение.

Команда Дмитрия Бивола после победы. Фото USA Today Sports

О технике Альвареса

— Готовясь ко всем боям, мы никогда не конкретизировали какие-то вещи. Что с этим конкретным человеком будем делать именно это, это и это. Мы всегда работаем над своими вещами в техническом плане. Независимо от того, против кого мы выйдем, мы будем делать свои вещи. И если мы будем делать их правильно, они обязательно пройдут и принесут нам успех. А не выдумывать перед тем или иным соперником какие-то новые вещи, какие-то изобретения. Мы совершенствуем то, что у нас есть. Например, в бою с Альваресом все увидели, что Дима может и в ближнем бою работать, хорошо в нем себя чувствует.

А Канело... Канело просто не мог пристроиться. Даже не то что не мог пристроиться... Вот эта динамика движений, в которой мы работаем, — все время человека раскачиваем на ногах. Грубо говоря, дергаем, пытаемся [сделать так], чтобы он начал бить, чтобы промахнулся. Или даже даем ему пробить. Дернет Дима — и примет на себя этот удар, а после этого начнет отвечать. Канело — он на ногах все же стоячий человек. Как все латиноамериканцы. Движение на ногах у него, конечно, своеобразное. Они все нацелены на работу или в ближнем бою, или на средней дистанции. На длинной дистанции они, как правило, особо не готовы.

О возможном реванше

— Конечно, Канело не успокоится. Я так понимаю, он настолько честолюбивый, настолько самолюбивый человек, что попытается настоять на реванше и что-то сделать. Грубо говоря, оправдаться перед своими [болельщиками]. Но это не значит, что он выиграет. Думаю, Дима покажет бокс не хуже, чем в первом бою, а то и лучше. Мое мнение: Дима отработал процентов на 70-80 от своих возможностей. Все же вот это напряжение психологическое и все остальное... В следующем бою он будет еще свободнее. Нерва такого не будет — и он отработает еще лучше.

Об Александре Гвоздике, который выразил мнение, что Альварес победил

— Не знаю, что случилось с Гвоздиком. Я считал его разумным человеком, грамотным боксером. Может, у него что-то плохо, со здоровьем неважно, голова кружится или какие-то симптомы головных заболеваний. Как это называется? Заболевание мозга. Но это его вопрос. Мы что, будем на Гвоздика сегодня ориентироваться, на его резюме и оценки?

О спарринге Бивола и Бетербиева в 2012 году

— Был один спарринг у них. Или перед Олимпийскими играми в Лондоне, или перед миром. Дима всю жизнь боксировал в 75 килограммов. Имею в виду любительский бокс. На протяжении восьми лет он боксировал в этом весе. Когда мы стали с ним сотрудничать, он совсем недолго боксировал в 75, и я его перевел в полутяжи. Сказал, что он будет боксировать в полутяжелом весе, а не в 75. На это у меня были свои виды, взгляды, свои убеждения. Дима согласился, и в первых соревнованиях успешно отбоксировал в полутяжах. Это был экспериментальный ход, но все получилось, и он остался в полутяжах.

Когда они работали с Бетербиевым, то перед Бетербиевым ставились одни задачи, а перед ним — другие. Бетербиев готовился агрессивно работать первым номером и должен был боксировать с людьми, которые хорошо двигаются на ногах. А Дима в этом один из лучших. Несмотря на то что они разновесы, перед ними были поставлены определенные задачи. И Дима со своей задачей справился очень хорошо — не дал Бетербиеву по себе попасть. Бетербиев пытался достать его на ногах, обрезать углы и все остальное. Но у него это не получилось. Считаю, что Дима на ногах спокойно переиграл Бетербиева. Ударов особо много не было, потому определенные задачи были поставлены. Но Дима очень грамотно отработал, и Бетербиеву ни разу не удалось дотронуться до него, грубо говоря.