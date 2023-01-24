«К алкоголю отношусь не хуже, чем к сладкому или соленому». Дмитрий Бивол: спиртное, кулачные бои, Бетербиев

Экспресс-интервью с чемпионом WBA в полутяжелом весе.

На прошлой неделе у Дмитрия Бивола был полноценный медиадень — 50-минутная пресс-конференция и 20-минутный пресс-подход. Затем корреспонденту «СЭ» удалось задать чемпиону мира еще несколько вопросов — эксклюзивно.

— Сегодня вы стали амбассадором компании, которая спонсирует кулачные бои. А сами как к кулачке относитесь?

— Если людям нравится это, если они чувствуют, что они реализовываются в этом... наверное, бокс не прям сильно далеко ушел от кулачных боев. Изначально бокс — это кулачные бои, много-много лет назад. Да, это очень травматично, потому что даже в перчатках получаешь травмы, а тут бьешься без перчаток. Очень травматичный вид спорта. В целом если людям нравится, то почему нет?

— Смотрели сами кулачные бои? Может быть, какой-то конкретный бой запомнился?

— По-моему, бой [Павла] Шульского (звезда кулачных боев, ранее выступал в Top Dog. — Прим. «СЭ»)...

— С Гаджи Автоматом?

— Потому что я его [Шульского] знаю, и наш общий друг сказал: «Смотри бой». Молодцы, конечно.

— Внутри сена дрались?

— Да.

— Боем годом его тогда признали.

— Они, конечно... Шульский показал свою стойкость.

— Давно знакомы с Шульским?

— Мы знакомы еще с тех пор, когда я был в сборной. По-моему, по юниорам или юношам.

— Вы же из Киргизии, а оттуда родом звезда кулачных боев — Самат Абдырахманов. Слышали о нем?

— Честно, нет.

— Он уже национальным героем стал в Киргизии. Как и вы.

— Молодец, молодец.

Дмитрий Бивол. Фото Соцсети

— Бокс и распитие спиртных напитков — совместимые вещи?

— Я к алкоголю отношусь не хуже, чем к сладкому или соленому, честно скажу. Я не любитель спиртных напитков. Если пить много алкоголя — это вредно. Но если человек ест много сладкого — это тоже вредно. Ты можешь заработать сахарный диабет и очень много болезней от сладкого. Нужно во всем в жизни уметь искать баланс, границы для себя. Конечно, если ты пьешь и забываешь свои дела, то для тебя алкоголь противопоказан, он вреден для тебя, это яд. А если, к примеру, ты устал и не можешь заснуть, потом выпил бокал вина, лег спать, хорошо выспался и готов дальше работать... Это мое субъективное мнение, и, может быть, оно неправильное с точки зрения религии или чего-то еще. Это я так вижу. Во всем нужно искать баланс. Еда — это тоже вредно. Если много ешь, много ешь перед сном — это вредно. Ищи во всем баланс.

— Это то же самое как «хлеб всему голова», только чрезмерно есть хлеб — это вредно.

— Конечно. Так же и с алкоголем. Просто нужно знать свои границы. Алкоголь очень многим людям туманит разум. В целом он, наверное, хуже, потому что люди не могут справиться с собой. Людьми начинает овладевать алкоголь. Тогда избавляйтесь от этого, он вам вреден, нельзя употреблять.

— После боя вы можете себе позволить бокальчик крепкого?

— После боя не пью алкоголь. И вообще как бы спокоен. У меня нет такого, что «я должен выпить, я хочу», вообще нет. С супругой могу бокал вина выпить, бокал шампанского могу выпить на праздник. У меня нет такого, что мне надо выпить после тренировки или тем более боя. Это вообще, наверное, вредно, потому что ты и так нагрузил себя, свою печень. То есть печень нагружается от тренировок, а тут еще и алкоголем нагружать... Это вредно.

Дмитрий Бивол. Фото Соцсети

— На пресс-конференции вы сказали, что у каждого боксера есть сильные и слабые стороны. Вы назвали сильную сторону Артура Бетербиева, а можете назвать его очевидно слабую сторону?

— Ну не прям очевидно слабую. То есть, может быть, он где-то сильно бьет, а где-то пропускает удары.

— Вы замечали?

— Да, замечал. То есть бывает, что какие-то удары ловит. У него есть плюсы — он хорошо прессингует. Может быть, когда ты сильно бьешь, у тебя не такая большая скорость. У него сильный удар, но не такая высокая скорость.

— Не так давно Артур сказал: «Мне нужен Бивол!» Может быть, хотели бы оставить ему ответную реакцию?

— Мне нет смысла давать ему какой-то ответной реакции. Это больше организационный момент. Я и так давно знаю, что он хочет этот поединок, и я этот поединок хочу, но сейчас говорить ему что-то, про него, вызывать его — это бессмысленно. Потому что как бы мы друг друга ни вызывали, без человека, какой-то организации, которая хочет купить этот бой, организовать его, договориться, — мы просто будем дальше друг друга вызывать.