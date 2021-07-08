Ответы на актуальные вопросы.

7 июля в Москве состоялся пресс-брифинг, посвященный созданию Федерации правовой защиты спорта. Возглавят ее президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев и юрист, правозащитница Екатерина Гордон.

Также в брифинге принял участие чемпион мира по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев. После брифинга Бетербиев дал интервью «СЭ».

Смит, Канело, Бивол

— Согласно последним новостям, в сентябре у вас будет бой с Джо Смитом. Это правда?

— Есть такая информация. Разговоры идут, пока что мне контракт не прислали, но вероятно, моим следующим соперником будет он.

— Ваше мнение о Джо Смите?

— Хороший и опытный боксер, я буду готовиться к нему, как к любому хорошему боксеру, с кем я раньше встречался.

— А вот слова Эдди Хирна: «Канело жаждет боя с Бетербиевым! Но подниматься в эту весовую категорию очень и очень рискованно». А вам бы хотелось провести бой с Канело?

— Знаете, я днями и ночами не мечтаю об этом поединке, но мне в боксе больше интересны титулы. Выиграть пояса — это для меня интереснее, чем бои с Канело или Майком Тайсоном. Хотел бы сперва пройти вот этот путь — собрать пояса, а если у нас сложится с ним (Канело. — Прим. «СЭ») бой, то я не буду против. Мне было бы интересно, если бы у него был пояс в моем весе. Почему, когда у него был такой пояс, они не хотели со мной боксировать? (Улыбается.) Тогда бы я был более мотивирован, чем сейчас.

— Бой с Канело — денежная история. Возможно, самая денежная из всех возможных.

— Не знаю, может быть. (Улыбается.)

— Если отбросить в сторону все титулы, денежная составляющая этого боя вам интересна?

— Денежная часть для меня никогда не была на первом месте. Она всегда была на втором или третьем, но не на первом. Для меня всегда важнее завоевать титул.

— Канело — более опасный соперник, чем Джо Смит?

— Два разных боксера. Они все опасные. Они же боксеры. (Улыбается.)

— Но кто из них был бы более удобен вам стилистически?

— Не знаю. Ни того ни другого толком не смотрел. Знаете, когда ты просто, там, бой смотришь и когда примеряешься к нему, как ты с ним будешь боксировать, — это две разные вещи. Я еще не смотрел в том плане, как бы я с ними боксировал.

— Объединительный бой с Дмитрием Биволом — реальна ли такая история?

— Конечно. Так же, как и случился бой с Гвоздиком. Мне интересен объединительный бой с Биволом.

Карьера

— Вы сделали пост в Instagram, что не бросили бокс из-за мамы...

— Как сказать... Она, конечно же, всегда переживает. (Улыбается.) Она и не хочет, [чтобы я боксировал], но и не против. Пытается меня поддержать в моих решениях, так как я еще боксирую.

— А если начнет уговаривать — завершите, как это сделал Хабиб Нурмагомедов?

— Моя мама не скажет, чтобы я завершал карьеру. (Улыбается.) Так она не скажет.

— Вам 36 лет. Как долго еще планируете выступать?

— Буду выступать — сколько буду выступать. Как будет идти — так и буду выступать.

— Вы перед собой ставите конкретные задачи? То есть, условно, добиться рекорда 20-0 или 30-0 (в настоящее время у Бетербиева 16-0).

— Нет. Нет такого. Я пытаюсь каждый раз в чем-то улучшить себя. Пока что в боксе я кайфую. Каждый процесс мне нравится. Поэтому не ставлю перед собой такие задачи.

Чимаев, Хабиб, Кадыров

— Что думаете насчет боксерской техники Хамзата Чимаева?

— Если бы я увидел его в спарринге с кем-нибудь из боксеров, то тогда я бы смог оценить. Так как я его не видел в спарринге с кем-то из боксеров, я не могу его боксерские навыки оценить. Но, если посмотреть на его бои, даже если возьмем его последний бой, то мы можем заметить, что он хорошо боксировал. Попал — нокаутировал.

— Почему вы тогда решили высказаться насчет прямого эфира, который провел Рамзан Кадыров?

— Я был в это время в Канаде, в Монреале. Там такая непонятка шла в социальных сетях. Рамзан Ахматович, так сказать, для всех спортсменов — дагестанцев, чеченцев, ингушей, даже русских, взять того же Емельяненко, — он как старший брат. Когда старший брат говорит, ругает тебя, или что-то он сказал, ты же не обсуждаешь это? Например, у нас не принято это обсуждать. То есть осуждать — это не то чтобы обсуждать. Поэтому я сказал то, что он сказал, а именно то, что ничего в этом (в словах Кадырова. — Прим. «СЭ») не было. Он сказал свое мнение, высказался, вот и все.

— То есть это была лично ваша инициатива?

— Да.

— А вы сами что думаете о Хабибе?

— Хороший человек, хороший парень, потому что вокруг него много достойных ребят. Достойные ребята не собираются вокруг нехороших людей. Сам лично я его хорошо не знаю. Мы всего один или два раза виделись. Сделал он свое дело. Молодец. Вовремя ушел.

Макгрегор

— За кем из мира ММА вы больше всего следите?

— Я первый раз пошел смотреть ММА, когда бился Конор Макгрегор — с Жозе Альдо. Когда у них вот эти вот конфликты шли, когда он его нокаутировал за 13 секунд. Вот тогда я первый раз посмотрел ММА — из-за него, потому что Макгрегор — реальный пиарщик и шоумен.

— Правильно понимаю, что вы тогда болели за него?

— Нет. Я не был ни за того, ни за другого. Мой друг рассказал о таком бойце, как Конор. Я даже толком его имени не знал. Он только поднимался тогда. Я вообще не интересуюсь ММА и боксом.

— Какие эмоции вы испытали, когда он уже на 13-й секунде нокаутировал Альдо?

— Ну это круто. Мне тогда казалось, что у него очень сильная боксерская техника, потому что я не видел его в бою против боксера. Когда я его увидел против Мейвезера, это уже было неинтересно. (Улыбается.) Уровень тогда был очевиден.

— Конор может преуспеть в боксе?

— Уже нет. (Улыбается.) У него уже есть хорошая боксерская техника, но это для ММА. А для боксера — Мейвезер его, можно сказать, уже находясь на пенсии побил. Делал с ним все то, что хотел. Любой из десятки рейтинга боксеров, которые еще не чемпионы, еще быстрее уделает Конора. Я про тех, которые голодные, которые бьются не ради денег.

Усик, Джошуа, Уайлдер, Фьюри

— Скоро третий бой Деонтея Уайлдера против Тайсона Фьюри. Кто победит и почему?

— Думаю, что Фьюри должен выиграть. Мне кажется, что он должен победить. Вероятно, что нокаутом. Может быть, будут какие-то сюрпризы, но в ментальном плане, как мне кажется, Фьюри намного сильнее на данный момент.

— А что думаете насчет шансов Александра Усика в бою с Энтони Джошуа?

— Я думаю, если Энтони Джошуа настоящий тяжеловес, серьезный боксер, то он должен разобраться с Усиком. Это в моем понимании. Усик не тяжеловес. Понятно, что первый тяжелый вес — это тоже серьезно. Но это первый тяжелый вес. В тяжелом весе должен быть удар.

Усик хорошо раскрутился в каких-то моментах. В той же World Boxing Super Series. Он там хорошо выступил, но чтобы говорить, что он может перейти в тяжелый вес и побить там чемпиона... Я ему даю шансы на победу. Не в этом дело. Я в том плане, что это не так легко, как многие пророчат, говорят, что он станет чемпионом. Если Джошуа ему проиграет, то он слабый боксер. Мне так кажется. У меня такое мнение.

Мейвезер, братья Пол

— Как вы относитесь к той тенденции, что Флойд Мейвезер дерется с блогером Логаном Полом?

— Честно сказать, я даже не заморачиваюсь. Если это зрителю интересно, то пусть смотрят люди. Мне это неинтересно. Не смотрел этот бой и не интересовался, кто с кем боксировал.

— Как братьям Пол удается конкурировать на профессиональном уровне, тренируясь всего плюс-минус два года. Допускаете ли, что они подкупают бои?

— Нет у них ничего профессионального. Но и не думаю, что подкупают бои. Думаю, что Мейвезер делал то, что он хотел. Мог как досрочно завершить, так и пройти всю дистанцию.

Элементарно: на днях я был на турнире среди юношей, и там, когда боксер, занимающийся боксом два года, дрался с тем, кто занимается уже четыре года, смотреть было неинтересно. Разные уровни — один бил другого.

Тут то же самое. Хоть каким бы талантливым ни был блогер, хоть два года тренируется, он не может стать боксером, который всю жизнь этим делом занимается.

— Вам не становится обидно, когда блогеры опережают профессиональных боксеров в плане гонораров?

— Нет. Не я же им плачу. (Улыбается.) Пусть зарабатывают. Может быть, там, где они работают, уже нет денег.