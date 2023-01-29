Бетербиев финишировал бывшего соперника Ковалева. Но получил жесткий отпор
В ночь с 28 на 29 января на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоялся вечер бокса, в главном поединке которого Артур Бетербиев встретился с Энтони Ярдом. Это была вторая защита для Бетербиева, где он отстаивал сразу три пояса — WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе. Ярд был обязательным претендентом на титул по версии WBO.
В 2022 году россиянин провел только один поединок, когда в июне победил Джо Смита-младшего уже во втором раунде. Ярд тоже боксировал один раз, причем не так давно: в ноябре нокаутировал болгарина Стефани Койкова в третьем отрезке.
К поединку с британцем Бетербиев подошел в статусе не только владельца трех престижнейших поясов, но и непобежденного бойца (18-0) со стопроцентным рейтингом досрочных побед. Ярд проигрывал за карьеру уже дважды, причем один из тех, кому он проиграл, был другой россиянин. Из 23 побед Энтони только одна дошла до решения судей.
С самого начала поединка Бетербиев поддавливал Ярда, держался центра ринга и доносил неплохие левые джебы. Британец отвечал силовыми ударами, большинство из которых попадало в блок. В конце трехминутки Артуру удались несколько хороших комбинаций, завершившихся донесенными ударами в челюсть Ярда, но уронить Энтони не получилось.
Во втором отрезке давление от россиянина не снизилось, но соперник попадал чаще, что отражалось на лице Артура. В конце раунда Бетербиев предложил сопернику зарубиться, а тот не отказал. Но максимум, что смог вынести из этого Артур, — выигранную трехминутку. Россиянин продолжил идти вперед — британец отбивался, но с каждым раундом было все сложнее. Бетербиев же явно шел за нокаутом — он упорно игнорировал корпус и целился только в голову. И в конце отрезка Артур был близок: левый боковой зашел очень плотно, но в этот момент прозвучал гонг.
С каждым раундом Бетербиев увеличивал скорости. В четвертой трехминутке он с первых же секунд донес до головы Ярда столько точных и сильных попаданий, что Энтони, казалось, вот-вот упадет. Однако британец выжил под прессингом Артура и даже пару раз жестко ответил. В пятом раунде Ярд выглядел таким уставшим, что выплюнул капу, предоставив себе 10-20 секунд передышки. Бетербиев же сбавил темп, стал действовать аккуратнее, но все так же бил исключительно по голове. В конце раунда Ярд даже перехватил инициативу и поджал Артура у канатов. Россиянин разозлился и в последние 10 секунд устроил рубку, которая не повлияла на ход боя.
Пока поединок был похож на хороший спарринг, где один боксер действует с осознанием своего преимущества, а второй демонстрирует максимум. Поэтому отдельные эпизоды выглядели вполне равными. Тем более оба боксера понесли заметный урон: оба получили по сечке. В седьмом отрезке прессинг Бетербиева снизился, да и пропускал он чаще. Оба боксера уже не стеснялись открытой рубки, каждый видел шанс и чувствовал в себе силы нокаутировать соперника.
В восьмом раунде мужчины знатно вымахались, но во второй половине Бетербиев все же отправил Ярда на настил правым оверхэндом. Британец рвался продолжить бой, но встал после долгой паузы, и его угловые отказались от продолжения поединка. Бетербиев одержал одну из самых, возможно, непростых побед, пусть и снова добыл ее досрочно. При этом по запискам судей Артур проигрывал бой до остановки.
После боя Бетербиев скромно напомнил, что просто надеется когда-нибудь стать хорошим боксером. А на вопрос, хочет ли он подраться с Дмитрием Биволом, ответил, что этот вариант более приятный, чем остальные. Дмитрию еще предстоит поединок с одним из претендентов в его организации, но далеко не факт, что даже после очередной победы Бивола в Америке захотят увидеть российское противостояние.