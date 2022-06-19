Раскаты грома. Бетербиев убрал Смита за два раунда

18 - я победа нокаутом в 18 боях, три пояса чемпиона в одних руках — вот итог вечера бокса в Нью-Йорке для Артура Бетербиева.

Предсказывать результаты боев — это как предсказывать погоду. Иногда ты точно знаешь, что пойдет дождь, но не до конца понятно, когда. Сейчас — или через пару часов. На почве этого всего, кстати, руководитель Метеорологического департамента Великобритании потерял покой и покончил с собой в 1865 м. Но ему мир обязан еженедельными сводками.

Первый прогноз погоды прозвучал на радио в 2022 м. Всего через год после того, как там же состоялась первая трансляция боксерского поединка — то были Джек Демпси и Жорж Карпантье. Едва ли формулами из гидродинамики можно описать Демпси или Артура Бетербиева. Потому что это не погода в моменте, а стихия.

Джо Смит сегодня пытался покомандовать бурей — и все закончилось для него печально. План на бой был — установить свой ритм, прессинг. Затем — работать сериями, когда соперник отходит к канатам, развивать успех. План неплохой, честный. Там только не было учтено главное оружие — удар Бетербиева.

Джо Смит выбросил с ринга Бернарда Хопкинса и отправил его в отставку. Сделал то же самое с Элейдером Альваресом. Проиграл Салливану Баррере и Дмитрию Биволу. Чуть не уступил Максиму Власову. Причем в бою с Власовым, как признался потом Джо, он в какой-то момент не был уверен, что сможет дотянуть до конца раунда. Из него просто вытягивал силы темп и постоянное давление. Давление — это то, что умеет Бетербиев. Это словно органически заложено в его манеру ведения поединка. Он нависает, он бьет много силовых ударов, он не игнорирует твои атаки, но они редко способны его затормозить.

Каллум Джонсон отправил Артура в нокдаун. Маркус Браун оставил большое рассечение. Остальным не удалось даже этого, максимум выиграть пару раундов — только Александр Гвоздик взял чуть больше. В итоге, кстати, на этих боях Бетербиев тоже научился — теперь, когда Смит взрывался на средней дистанции, опасно работая и кулаками, и головой, Артур успевал и бить в ответ, и аккуратно придерживать голову соперника перчатками, как раз чтобы избежать рассечений.

Если бы мы предсказывали погоду, то сказали бы, что стиль Смита предполагает большое количество атак, а это значит — вероятность жёстких контратак возрастает. Взявший на себя роль синоптика Боб Арум обещал на пресс-конференции «бой года», хотя все формулы говорили о том, что будет избиение. Сейчас, изучая запись, я даже не могу понять, что было в голове Джо Смита, считал ли он первые полторы минуты боя, что план работает. Он погнал соперника назад и выбрасывал очень много ударов. Ясно было, что так долго продолжаться это не может. Первое падение Джо не было нокдауном. Но было отрезвляюще. Затем уже был нокдаун — Смит пошел атаковать широко, вытянул левую руку, отвел правую и словно сообщил всем по радио, что сейчас ударит хуком — и был наказал коротким встречным справа, причем Бетербиев успел ударить и сместиться в сторону, и соперник влетел в канаты. Дальше был отсчет — и гонг, который спас Смита — хотя бы еще на минуту.

Но у его команды не было плана «Б». Левый хук прошел через защиту, как нож через масло, двойка откинула Джо дальше не канаты и еще один хук Артур влепил уже по падающему Смиту. Взгляд Джо был пустой — он не смотрел ни на рефери, ни на соперника, но затем вроде бы собрался, настолько — что ему дали продолжить. Он понимал, что больше не может пропускать эти правые кроссы, держал руки высоко — но два апперкота левой и правой рукой окончательно избавили его от веры в собственные силы, гуманизм и шансы на успех в этом бою.

Это Артур Бетербиев умеет лучше всего — превращать волю в ничто, мозги соперника в желе, ноги в макаронины, а судей у ринга в простых зрителей на самых лучших местах. Боб Арум предположил, что следующим соперником станет Энтони Ярд. Он был в рингсайде, смотрел. В ринг к Артуру не вышел. Перед тем, как драться с Ковалевым, он ездил смотреть бой Сергея с Элейдером Альваресом. Это, кстати, достойно уважения, так боксер даёт всем понять, что хочет этот бой. Обозначает зрителям, промоутеру, телевидению.

Едва ли у Ярда больше шансов, чем у Смита, но британец в качестве живого и настроенного претендента — гораздо лучше, чем Бивол в непонятно, насколько отдаленном будущем. Дмитрию в качестве соперника рисуют Зурдо Рамиреса, плюс у них с Бетербиевым контракты с разными платформами, а это вопрос решаемый — но не прямо сейчас, за два часа. Это другой тип прогнозов, тут требуется изучать долговременные климатические изменения, сдвиги тектонических плит и прочее.

Ну а зрителям и соперникам сейчас просто нужно помнить, что если пахнет озоном, низко летают птицы и раскаты грома слышны вдали — не стоит прятаться под деревом, куда молния бьет каждый раз в грозу.