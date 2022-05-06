Тищенко оценил шансы Ковалева победить Пулева

Олимпийский чемпион (2016), боксер Евгений Тищенко высказался о переходе Сергея Ковалева в первый тяжелый вес.

В ночь с 14 на 15 Ковалев проведет бой с Тервелом Пулевым.

«Вряд ли Ковалев в расцвете сил. Но бой с Пулевым покажет, в какой он форме. Тервел уже тоже на закате. Я семь лет назад с ним боксировал, победил — он уже тогда считался потихоньку «заканчивающим», хотя до сих пор на ходу. Думаю, Ковалев должен выигрывать. Посмотрим, как это будет выглядеть по качеству, тем более что у обоих соперников были длительные простои. Посмотрим, как Сергей проявит себя в новом весе

Мой бой с Ковалевым? Это реально, почему нет. Они сейчас подерутся, потом летом я выйду. Сергей уже выступал в Екатеринбурге, в принципе. Мне кажется, для зрителей наш бой был бы интересным. Да и мне хотелось бы встретиться", — приводит слова Тищенко «Чемпионат».