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Сегодня, 22:13

Тактаров прокомментировал бой Бивола против Альвареса

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Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал поединок между россиянином Дмитрием Биволом (19-0) и Саулем Альваресом (57-1-2) за титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.

«Дело тут не в судьях, а в том, что у него самый лучший соперник. Канело — pound-for-pound мирового бокса. У него есть то, чего многим не хватает, в том числе и мне. Когда ты вроде бы достиг всего, но продолжаешь готовиться, как в первый раз, оттачивая все микроэлементы работы над школой. У Альвареса не бывает никаких промежуточных боев. От него никогда не услышишь: «Я был не готов».

Это классная вещь, которой нашим бойцам надо учиться. Если бы я продолжал выступать, сказал бы, что и мне надо учиться таким вещам. Вижу ли я у Бивола шансы в этом бою? Я его не знаю так, чтобы что-то видеть. К сожалению, не могу вообще ничего сказать про него. Не следил я за его творчеством. После боя буду смотреть и следить, если что-то интересное произойдет», — цитирует Тактарова MMA.Metaratings.ru.

Бой Бивола и Альвареса пройдет в ночь на 8 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/taktarov-u-kanelo-ne-byvaet-nikakikh-promezhutochnykh-boev-1260419/
Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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