Стали известны подробности смерти Марвина Хаглера

Стали известны некоторые подробности смерти бывшего чемпиона мира по боксу Марвина Хаглера.

Сегодня о его кончине сообщила супруга Кэй Хаглер через страницу фан-клуба мужа в Facebook. Ему было 66 лет.

Хотя пока причина смерти не называется, один из сыновей Хаглера, Джеймс, сообщил TMZ, что ранее в субботу его отец был доставлен в больницу в Нью Хэмпшире. Боксер жаловался на затруднение в дыхании, а также боль в груди.

Хаглер выступал в средней весовой категории, был абсолютным чемпионом мира (по версии WBC, 1980—1987; по версии WBA, 1980-—1987; по версии IBF, 1983—1987). Является рекордсменом по количеству побед в боях за титул объединенного чемпиона, а также обладателем самой продолжительной серии защит объединенного титула в среднем весе, продлившейся почти 7 лет.

Провел 67 боев на профессиональном ринге. В его активе 62 победы (52 нокаута) при трех поражениях и двух ничьих.